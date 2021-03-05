Алексей Чумаков: Даже из туалета бегу, чтобы принести дочери зайца

Певец признался, что ни в чем не может отказать трехлетней Амелии и устроит ее будущему мужу настоящие испытания.

Алексей Чумаков из тех отцов, кто не скрывает под брутальной внешностью бородатого мужчины нежных чувств по отношению к дочери. Он расплывается в улыбке, говоря о трёхлетней Амелии, заявляя, что он прирожденный отец.

Певца удивляют мужчины, которые не нуждаются в любви дочерей и сами не способны дарить тепло, а ведь таких людей он встречал немало.

«Людей, которые живут ради себя в момент нахождения рядом собственных детей, я вообще не понимаю, потому что для меня с момента появления на свет Амелии мир остановился», – говорит Чумаков.

Алексей придерживается мысли о том, что любой человек служит обстоятельствам и людям вокруг себя, но дочь – первый случай, когда он, будучи «слугой», получает от этого удовольствие.

По его мнению, девочка, с детства одаренная любовью папы, будет чувствовать себя уверенно по жизни. И предупреждает будущих женихов: их ждут испытания от папаши.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук//фото: соцсети

Чумаков напомнил слушателям «Русского Радио» в программе Аллы Довлатовой фильм «Знакомство с Факерами», где Ричард Гир прикрепил на себя силиконовую грудь, чтобы ребёнок засыпал, пока мамы нет рядом. И в этом нелепом положении он ещё и пригрозил пальцем будущему зятю: мол, «Я за тобой слежу».

«Муж моей дочери обречён на любовь к моей дочери, потому что иначе он рядом не будет», – заключил Чумаков.

Алексей убеждён: Амелия помогла ему многое переосмыслить, он стал более гибким, что отразилось и на отношениях с женой – Юлией Ковальчук.

«Артисту часто кажется, что мир крутится вокруг него одного, а тут появляется маленькая «писюлька», и всё переворачивается. Амелия просит принести ей зайчика, и я несу, даже если сижу на унитазе. Чо бы ни случилось, я несу ей зайчика».

Анна Дубиницкая.