Глызин впервые рассказал о шумных вечеринках в люксе Пугачевой

Певец пустился в откровения о том, как здорово проводил время в одном гостиничном номере с Примадонной.

Сегодня Алексей Глызин известен всей стране как самостоятельный певец. Но так было не всегда. В начале карьеры он выступал в составе вокально-инструментального ансамбля «Ритм», аккомпанировал Алле Пугачевой, а затем работал с Александром Буйновым в составе «Веселых ребят».

Период работы с Аллой Пугачевой стал одним из самых ярких этапов в жизни Алексея Глызина.

Алексей Глызин

– Как-то мне позвонил мой друг Виталик Любезнов (он тогда работал у Аллы гитаристом) исказал: «Алла ищет музыкантов с хорошими инструментами и данными». Тогда у меня уже была гитара американская, Gibson Les Paul, которую мне привез друг. Это была очень редкая возможность играть на профессиональных инструментах, и я пришел. Алла на всё это посмотрела, послушала и говорит: «Ладно, годится». И я начал работать в ее коллективе.

Алла всегда всех собирала в своем люксе, и мы устраивали веселые вечеринки, – поделился Глызин в интервью программе «Легенда» на канале RTVI. – Был очень дружный коллектив. Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу — она в тот период времени была очень демократичной: когда надо было быть жесткой, была жесткой, но мы всегда оставались вместе.

Мы жили, как одна большая дружная семья.

Через некоторое время Глызину пришлось расстаться с Пугачевой, но «развод», по его словам, прошел более чем мирно.

– Зашел после концерта к ней в гримерку и сказал: «Алла, такая история, меня пригласили в «Веселые ребята». И она отреагировала без слез и скандалов, ответив: «Благословляю». Мы обнялись, и я пошел.