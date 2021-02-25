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Никита Малинин: Мне не хватало папы

Шоу-бизнес
10:51, 25 февраля 2021

Никита Малинин: Мне не хватало папы
Никита Малинин // Фото: Global Look Press
Никита Малинин // Фото: Global Look Press

Никита Малинин принял участие в новом сезоне «Ну-ка, все вместе!», премьера которого состоится уже 28 февраля на телеканале «Россия». Поклонники знают музыканта, как победителя «Фабрики Звезд – 3», исполнителя хита «Котенок». Малинин рассказал нам, почему никак не может выпустить новый топовый трек, как отец поддерживал его в период после потери мамы, а также поделился воспоминаниями из детства. 

– На «Ну-ка, все вместе!» я уже второй год, – рассказывает о своем участии в проекте Малинин. – Честно говоря, даже не ожидал, что мне так понравится, очень высокий уровень участников. К тому же, каждую программу встречаюсь с новыми людьми, коллегами, был несказанно рад снова встретить своего давнего друга Доминика Джокера, именно он мне помог записать мой первый альбом «Вспышка в ночи». У нас с коллегами по проекту есть свой чат, такой маленький мир, теперь общаемся и там. 

Никита Малинин в шоу «Ну-ка, все вместе!»

– Ваш главный хит – песня «Котенок», как вы относитесь к ней?

– Мне в этом году сорок, уже устал от этой песни. У меня были разные чувства к ней, – я и любил, и ненавидел. На данный момент я благодарен, она приносит заработок, да и людям искренне нравится. На концертах весь зал поет «Котенок». Видно, как у людей загораются глаза, они отматывают время, вспоминают свою первую любовь, погружаются в подростковый период. Сейчас, в принципе, я пишу танцевальную музыку, нужно создать хит, который перекроет «Котенка». У меня очень много англоязычного материала, планирую начать писать на русском, но нужно сделать так, чтобы я не звучал, как дедушка, поющий молодежные песенки. 

– Что же вам мешало создать тот самый хит, имея определенный уровень профессионализма, связи?

– Большая самокритика. У меня на полке, скажем так, больше двухсот треков, из которых можно было бы уже двадцать альбомов сделать. Но я напишу песню, послушаю и понимаю, что что-то не то, хотя моим друзьям очень нравится материал. Я слишком много от себя требую, пока не почувствую, что сделал хит, на сцену с таким материалом не выйду. 

– Этот год для вас был тяжелым вдвойне, ведь от вас ушел самый близкий человек, ваша мама...

– Я верю, что есть продолжение. Есть сны, где можно пообщаться, она приходит ко мне. Папа очень помог мне в тот нелегкий период, вытащил меня в Мюнхен. Мы несколько дней гуляли по городу, катались на велосипедах, я смог немного развеяться, за что очень благодарен отцу. Потеря мамы – часть моей жизни, о которой я не хочу говорить. Не люблю, когда на смерти близкого делают какое-то шоу, особенно нельзя этого делать артистам, вытягивать из людей эмоции таким образом. Я долгое время не говорил об этом, лишь через несколько месяцев написал пост в «Инстаграме». 

– Видела ваше совместное выступление с Устиньей, в Мюнхене вы тоже вместе позируете на фото, как дошли до таких теплых отношений? 

– Когда Устинье исполнилось 16 лет, она приехала в Россию, мы с ней поехали в студию, ее очень тянуло в музыку. С ходу начала импровизировать, я понял, что она создана для всего этого. Вот так, благодаря музыке мы и стали ближе. 

– А как вы относитесь ко всей этой истории с Кирой, которую мусолят уже несколько лет в ток- шоу?

– Я плохо отношусь к таким передачам, поэтому не смотрю телевизор. Меня звали не раз и за большие деньги. Я не буду влезать во все это. С Кирой мы периодически общаемся, поддерживаем связь.

– В детстве у вас никогда не было ревности, ведь вы росли с мамой, пока папа воспитывал других детей, в том числе ребенка своей супруги от другого брака?

– Нет, никогда не было ревности. Когда я приезжал к отцу на лето, мы с Антоном гоняли вместе на квадроциклах, проводили прекрасно время. Нам одинаково доставалось как подарков, так и по шее, – делить было нечего. Конечно, после расставания родителей, мне не хватало папы, но когда он приезжал, он снимал нехватку общения – привозил много подарков. Помню, один раз он подарил мне штук пятьдесят маленьких машинок, в то время даже одну было достать трудно, а я понимал, что в следующем году у меня уже будет сто таких машинок.

– Вы тщательно скрываете вашу личную жизнь, жену Наталью. Говорят, у вас и сын есть.

– У нас нет сына, мы только планируем детей. Мы вместе с Наташей уже двадцать один год. Нам весело вместе, мы двадцать четыре часа рядом и нам всегда есть о чем поговорить. Мы не хотим сглазить свое счастье, как видите, жена никогда себя не показывает. Заметьте, люди показывают свою любовь, пышные свадьбы, а потом у них пышные разводы. Счастье нужно беречь, поменьше о нем рассказывать.

Теги: #Малинин

Рубрика: Шоу-бизнес

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