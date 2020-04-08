"Не могу оправиться от шока": Зарубина не верит в смерть первой жены Малинина

Новость о смерти первой жены Александра Малинина Инны Курочкиной, воспитавшей сына Никиту, довела вторую супругу певца Ольгу Зарубина до шокового состояния. Накануне Никита Малинин рассказал о том, что его мама скончалась еще в январе.

Легендарная артистка до сих пор не может поверить, что случилось такое горе.

– Я восприняла это известие очень болезненно! – признается Ольга Зарубина. – До сих пор не могу оправиться от шока! Не ожидала, что такое может произойти. Она же еще совсем молодая женщина – даже шестидесяти не было. Разве это возраст умирать? Наверное, она болела...

Ольгу Зарубину называют разлучницей: мол, Малинин ушел от Инны именно к Ольге. По словам Зарубиной, никаких разборок по этому поводу экс-супруга певца ей не устраивала.

– У нас с ней не было никаких отношений, – продолжает Ольга. – Можно сказать, что я с ней не знакома. Всего один раз видела много лет назад. Во время той короткой встречи она произвела на меня положительное впечатление: очень приятная, порядочная и интеллигентная женщина. Спокойный и светлый человек. Это можно заметить по тому, что она воспитала такого порядочного сына, как Никита. Я слышала, что вчера Кира с ним разговаривала. Конечно, это большая трагедия для него.

– Я не знаю, обижалась на меня Инна или нет, что так случилось с Малининым, – вздыхает Ольга Зарубина. – Мне она ничего по этому поводу не говорила. Она была разумным человеком. Сама говорила, что Малинин был приходящим-уходящим мужем. Думаю, она прекрасно понимала: если бы ему не встретилась я, появилась бы другая. Он человек такой! Мне интересно, скажет ли Малинин хоть пару слов о ней?