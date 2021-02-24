"Это не магазин": Суханкина призвала россиян ответственно относиться к усыновлению

Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина поделилась с корреспондентом NEWS.ru подробностями жизни своих приемных детей, усыновленных в 2013 году.

С десятилетней дочерью у певицы проблем особо нет: будучи левшой, она учится считать не задом наперед, исправляет все тройки в школе, если таковые появляются.

«На днях принесла пятёрку. Мы все вместе водили хороводы, потому что были счастливы», — цитирует издание артистку.

А вот одиннадцатилетний сын, по словам Суханкиной, попал в плохую компанию ровесников с непростым характером. Причем тревожность у певицы вызывает тот факт, что дети из компании могут материться.

«У нас уже были и рваные штаны, и порванные куртки. Я ругаюсь, конечно, но понимаю, что растёт парень», — делится гендерным стереотипом золотой голос «Миража».

Также Маргарита Суханкина обратилась к потенциальным усыновителям в России с просьбой ответственно подходить к замещающему родительству.

«Это билет в один конец. Все люди, которые хотят усыновить ребёнка, должны это понимать. Это не магазин с бракованными товарами. Это уже единожды преданные дети, они пережили страшные моменты в детстве. Этих детей нужно принять с их характером, болезнями и всеми сложностями», — заключает исполнительница.

Дети Суханкиной — родственники по крови. Их кровная мама умерла из-за осложнений, вызванных алкоголем, а отец сидит в тюрьме.

Звезда «Миража» решилась на замещающее родительство, когда поняла, что не сможет забеременнеть сама.