Семь месяцев любви: с кем встречается Настасья Самбурская

Жизнь Настасьи Самбурской вовсю бьет ключом. Помимо судебных разбирательств с бывшим продюсером Виктором Дробышем, дни артистки наполнены и радостными событиями. Недавно она была замечена в компании таинственного ухажера. А потом и вовсе сообщила, что уже достаточно давно находится в отношениях.

Рассказала Настасья и еще несколько интересных фактах о себе. Актриса сообщила, что на данный момент ее вес колеблется от 62 до 65 килограммов при росте 178 сантиметров. Для поддержания формы Самбурская занимается танцами, а буквально на днях еще и увлеклась армреслингом.

– В зал не могу пока вернуться, не могу найти подходящее место и тренера, – призналась 33-летняя звезда сериала «Универ».

Также артистка опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что она выросла в Приозерске.

– Меня там только родили. И через 2 месяца увезли, – пояснила Настасья. – Я никогда не жила в Приозерске и никогда больше там не была. Особенно забавно слышать истории про то, что чья-то сестра там якобы со мной училась, или про то, что меня продвинул местный депутат.

Самбурскую многие обвиняют в излишней конфликтности, но в драках артистка замечена не была. Однако, как оказалось, и такой эпизод в ее жизни все-таки имел место.

– Ну как драка? Я очень сильная физически и страшна в гневе, поэтому вступать со мной в схватку мало кто решался, – констатировала Настасья. – Просто влупила барышне стулом лет 11-12 назад. Сейчас-то я уже, конечно, на такие подвиги не готова. Но тогда другого выхода не видела. Она себя очень мерзко вела.

Несмотря на сложный характер Настасьи, мужчины от нее без ума. Однако информация о ее романах в прессу поступает очень дозировано. В 2016-м Самбурская состояла в отношениях с белорусским певцом Александром Ивановым, а уже в следующем году вышла замуж за белорусского актера Кирилла Дыцевича. Брак просуществовал всего несколько месяцев.

Также ходили слухи об интрижке Настасьи с мужем Ксении Бородиной, но сам Курбан Омаров эти домыслы опровергал.

И вот на днях Самбурская была замечена в компании 39-летнего бизнес-тренера по имени Илья Бурмистров. На фото, которые были распространены в интернете, видно, что между ними не просто дружба. В тот день, когда пара попала в объектив папарацци, Илья забрал Настасью из театра, увез в ресторан, а после этого пара направилась в направлении квартиры актрисы. Самбурская не стала скрывать тот факт, что действительно не одинока.

– Я 7 месяцев в отношениях, – призналась актриса в Instagram. – Просто я не делаю из этого цирк шапито, поэтому не выкладываю каждый наш совместный пук. Личная жизнь на то и личная, а не для публики.