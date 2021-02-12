"Разве это мужик?!": подруга Началовой врезала Фролову из-за продажи квартиры

Бывший муж Юлии Началовой требует с наследников певицы несколько миллионов рублей.

Выставленная на продажу квартира Юлии Началовой не пользуется спросом. Покупателей на жилье родители звезды не могут найти уже четыре месяца. Из-за пандемии спрос на элитную недвижимость резко упал. Но родителям певицы ничего не остается делать. Бывший гражданский муж Юлии Александр Фролов требует свою часть имущества. Напомним, что он владеет половиной квартиры, которую ему при жизни отписала за Юля за то, что он проспонсировал ее юбилейный концерт.

Между тем, не только поклонники, но и подруги Юли в ужасе от происходящего. Звездный дизайнер Аника Керимова, которая тесно дружила с певицей, до сих пор не может поверить, что хоккеист так может поступить с наследниками звезды.

– Для меня все это аморально, – говорит Аника. – Неужели он думает, что будет счастлив, получив деньги?

Как вообще можно мужчине требовать что-то с родителей девушки, которой уже нет в живых? Он с ней спал, ел, пил…

Для меня его поступок – за гранью добра и зла! Должна же быть человечность. Я в полном шоке! Как он спит после этого?

Дизайнер Аника Керимова дружила с Юлией Началовой//фото: личный архив А.Керимовой

По словам Аники, при жизни Началова находилась в недоумении от поведения Фролова. Она сильно переживала, что тот требует вернуть долг в размере 20 миллионов рублей. Именно такую сумму хоккеист дал Юле на подготовку к концерту.

– Мы шили Юли наряды для проекта «Один в один», оказавшимся последним в ее жизни, — продолжает Аника. — Она приходила в Дом моды и рассказывала о требованиях Александра. Она очень надеялась, что он поступит по-мужски. Я ей говорила: «Юля, пройдет время — все образуется». Мы все были уверены, что Саша ничего требовать не будет.

Напомним, что с Фроловым Началова рассталась по его инициативе. Он стал сожительствовать с девушкой своего лучшего друга, из-за чего прекратил все отношения с певицей.