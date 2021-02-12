"Лида рыдала весь вечер": Малахов довел Федосееву-Шукшину до нервного срыва

Андрей Малахов устроил очередные разборки в шоу «Прямой эфир», во время которых легендарную актрису обвинили в пьянстве Алибасова. Звезда советского кино так распереживалась, что близким пришлось вызывать карету «Скорой помощи».

На шоу Малахова Лидия Николаевна не пошла. Смотрела эфир по телевизору. Уже после первых минут Федосеевой-Шукшиной стало плохо с сердцем. А по окончании программы у артистки и вовсе случился нервный срыв.

– Такой Лиду мы еще никогда не видели, – сообщает наш источник в ближайшем окружении актрисы. – Она, не останавливаясь, плакала на протяжении нескольких часов. У нее поднялось давление, сбилось дыхание. Она без конца повторяла: «За что они со мной так? Я делаю все, чтобы Бари было лучше. Потому как люблю его. А меня еще меня обвиняют. Хотя я всегда была против того, чтобы Бари пил».

Успокоиться Лидия Николаевна не могла весь вечер. Лишь благодаря слаженной работе медиков Федосееву-Шукшину удалось привести в чувство. Адвокат звезды и ее верная помощница Юлия Вербицкая (Линник) в разговоре с нашим корреспондентом подтвердила: Лидии Николаевне действительно в тот вечер пришлось вызывать «Скорую помощь».

Лидия Федосеева-Шукшина со своим адвокатом Юлией Вербицкой-Линник//фото: архив редакции

– Судите сами: прошлый год, находясь под прицелами камер всей страны, Лидия Николаевна пыталась встретиться со своим законным мужем, которого его окружение прятало по то ли наркологическим, то ли психиатрическим клиникам, – говорит Юлия Вербицкая (Линник). – Мотив окружения для нас понятен и очевиден: цепочка абсолютно аферистичных сделок с квартирой Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве побуждала их (и в особенности «новоявленного собственника», водителя Алибасова Сергея Моцаря) заметать следы.

На протяжении всего 2020 года, когда Алибасова, возможно, действительно спаивали, Лидия Николаевна виделась с ним... в студии «Первого канала» на съемках программы «Пусть говорят» один или два раза. И несколько раз общалась по телефону. Согласитесь, сама версия о «спаивании» выглядит абсурдно.