"Он съедал меня изнутри": здоровье Зарубиной подорвал ухажер-психопат

Певица Ольга Зарубина, бывшая жена Александра Малинина, в шоке от нового знакомого.

Ольга Зарубина – невеста завидная. Звезда принимает ухаживания от мужчин и верит, что еще выйдет замуж. Зарубина не скрывает: она регулярно знакомится с мужчинами в социальных сетях. Впрочем, не всегда такое общение происходит благополучно. Артистка призналась: недавно она пострадала от интернет-безумца.

– Общаясь с одним человеком, я не сразу поняла, что у него не все в порядке с головой, – вздыхает звезда. – Он оказался классическим психопатом!

Артистка признается: сначала она не обращала внимания на некоторые странности, которые замечала у своего нового интернет-воздыхателя. До тех пор, пока у нее не начались проблемы со здоровьем.

– Каждому понятно, что общение должно приносить радость, чувство полета и гармонии, – продолжает Ольга. – Я же очень быстро начала чувствовать себя как-то нехорошо.

У меня появились бессонница, усталость, прибавились проблемы с желудком.

Я не могла даже подумать, что это может быть от общения! Оказывается, может! И еще как! Психопат прямо съедает вас изнутри, не оставляя ничего взамен, а сам на глазах расцветает. Ему жить хочется! Страшные люди!

Артистка заблокировала своего ухажера, и уже спустя пару дней ее состояние пришло в норму. Между тем это далеко не первый человек, от которого Зарубина пострадала в интернете. Не так давно ей оказывал знаки внимания мужчина, представившийся звездой «Маски-шоу». Артистка общалась с ним до тех пор, пока не поняла, что перед ней – аферист. Он не имел никакого отношения к актеру, фотографии которого использовал для знакомства с девушками.