"Обалденно!": 58-летняя жена Малинина разделась почти догола – фото

Обнаженные снимки супруги артиста сильно удивили ее подписчиков.

Семья Малининых полным составом проводит каникулы в Италии, и супруга Александра Эмма щедро делится яркими снимками жизни счастливой семьи.

Последние кадры с пляжного отдыха вызвали особенный шквал эмоций. Ведь Эмма сделала ряд фото в бикини и поразила подписчиков прекрасной формой. А ведь уже скоро звездная жена будет отмечать 60-летний юбилей.

«Глазами любимого», – подписала кадр в Instagram Эмма Малинина.

– Я думала: это Устинья! – выразила удивление фигурой жены певца одна из его поклонниц. – И только по подписи к фото поняла, что это вы!

– Обалденная Эмма! Редкостное сочетание полной гармонии мудрости, красоты, ума, женственности! – сделал комплимент другой фолловер.

– Всё, с завтрашнего дня перестаю жр..., в смысле есть. Хочу такую фигуру! – написали вдохновленные примером Эммы Малинины пользователи. – Эмма, вы очень красивая женщина. Завистливые женщины нашего возраста тихо курят в сторонке.

И это лишь малая часть восторженных комментариев. Если хейтеры и добрались до странички Эммы, то их язвительные комментарии «утонули» в комплиментах поклонников.

Неизвестно, сказывается ли на внешности Эммы Малининой то, что она является медиком (пусть и в профиле «гинекология»), и, видимо, очень профессионально подходит к уходу за собой. Или это благодаря органичному браку с Александром Малининым — в феврале 2020 года пара отметила 30-летие свадьбы. Но женщина действительно выглядит прекрасно и молодо, своим видом заставляя забыть об эйджизме.