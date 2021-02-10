"Я очень страдаю от вранья": Максакова улетела в Германию

Певица рассказала о своих ближайших грандиозных планах.

Оперная дива Мария Максакова после съемок в «Пусть говорят» не сидит без дела. Нашим корреспондентам звезда призналась: сейчас она активно занимается карьерой и готовится к выступлению на лучших оперных сценах мира.

– Я побывала в Киеве, – делится Мария. – Провела прекрасную неделю с сыном. Вы не представляете, как я по нему скучала! Мне кажется, за время моего отсутствия он даже подрос!

Надолго задерживаться в Киеве Маша не стала. Звезда уже улетела в Германию. У Максаковой большие планы, которые она надеется осуществить в самое ближайшее время.

– Сейчас я нахожусь в Мюнхене: готовлюсь к прослушиванию на три ведущие партии, – поделилась с нами Мария. – Я уже понравилась театру по записям, теперь необходимо спеть хорошо живьем. У меня много оперных проектов, к репетициям которых я уже приступила. Сейчас моя главная цель – реализовать себя в творчестве. У меня подписан контракт с американским менеджментом. Я уже пела в Карнеги-холле в Нью-Йорке и теперь надеюсь дебютировать на сцене Метрополитен-опера после локдауна.

Артистка призналась, что была рада получить сотни восторженных отзывов после выхода серии телепередач с ее участием. Зрители благодарили Максакову и просили надолго не оставлять их.

– Для каждого артиста поддержка зрителя очень важна, – улыбается Максакова. – Я очень рада, что люди так активно меня поддерживают. Я эту поддержку ощущаю всегда, особенно в самые тяжелые моменты моей жизни. Я женщина, живу с открытым сердцем и душой. И для меня очень ценно, что люди это видят и понимают. Мне сложно, потому что все вопросы ложатся на мои хрупкие плечи. Я страдаю от необходимости постоянно гастролировать. Но поскольку меня грабили мошенники на протяжении четырех лет, приходится рассчитывать только на себя и на голос. Слава Богу, хоть мой голос нельзя отобрать и переоформить.