"Отвратительная штучка!": Тамара Семина обматерила Марию Максакову

Легендарная советская актриса Тамара Семина высказала все, что думает о вернувшейся в Россию оперной певице и назвала Максакову «недочеловеком».

Приезд Марии Максаковой в Россию активно обсуждают в светском обществе. Звезда появилась в Москве после четырех лет отсутствия. Приняли Машу радушно: телеканалы устроили настоящую схватку за появление оперной дивы в эфире. Артистка побывала у Бориса Корчевникова, заглянула в «Пусть говорят», дала интервью «Новым русским сенсациям» на НТВ… Легендарная актриса Тамара Семина в ужасе от этого.

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– Естественно, я знаю, что она приехала в Москву: я же живу здесь рядом, – заявила Семина в интервью Sobesednik.ru. – Но я не хочу ни одного слова об этом недочеловеке даже говорить. Разбирайтесь, вызывайте ее, ток-шоу устраивайте этой … (нецензурное выражение. – Прим. Sobesednik.ru), пробивной этой … (нецензурное слово. – Прим. Sobesednik.ru).

Оперная дива призналась, что мечтала в Москве встретиться с родной матерью – актрисой Людмилой Максаковой. Впрочем, это ей сделать не удалось.

Тамара Семина назвала Марию Максакову "недочеловеком"

Актриса увиделась с дочкой после спектакля. Но теплого общения не получилось. Максакова-старшая даже не пригласила Машу домой на чай. Семина уверяет: правильно сделала.

– Никто ей (Марии. – Прим. Sobesednik.ru) не нужен: ни дети не нужны, ни мать не нужна, – считает Семина.

Она заводит романчики. Знает, с кем. Говорит: «Хочу в Государственную Думу». – «Ах, ты хочешь в Думу? Пожалуйста!» Как принимают в Госдуму – налицо. Вот такие вот штучки там. Как певица она просто отвратительная – я ее слышать не могу. Это вообще патология какая-то. С этим открытым ртом! Ужас один.

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– Как вы думаете, Маша еще помирится с мамой?

– Я на эту тему вообще говорить не хочу. Я уже все сказала.