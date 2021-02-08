"Ну и живот!": София Ротару жутко располнела (фото)

Новый имидж певицы шокировал ее поклонников.

София Ротару прервала молчание: звезда выступила на празднике воронежского бизнесмена. Собравшихся она удивила не только своими вокальными данными, но и внешним видом. За время пандемии София Михайловна сильно поправилась. Скрыть лишние килограммы с помощью одежды у нее уже не получается.

София Ротару не может скрыть под одеждой лишние килограммы // фото: стоп-кадр YouTube

В последнее время София Ротару редко появляется на людях. Пандемию 73-летняя звезда провела в загородном доме в Киеве. Родственники просили артистку ограничить круг общения. Ведь она находится в группе риска. Звезду уже много лет беспокоят проблемы с бронхами.

– Я и так ни с кем не общаюсь, – говорила певица.

Сейчас, когда пандемия пошла на спад, Ротару вернулась к работе. Говорят, что за выступление на вечеринке воронежского бизнесмена, занимающегося строительством дорог, она получила 9 миллионов рублей. За эти деньги певица исполнила несколько своих хитов, а также выступила дуэтом со своей сестрой Аурикой.

В Воронеже певица выступила со своей сестрой Аурикой // фото: стоп-кадр YouTube

Зрители приняли Ротару тепло. Впрочем, все обратили внимание: от точеной фигурки звезды ничего не осталось. София Михайловна за время пандемии сильно поправилась. Даже объемная одежда уже не позволяет скрыть живот.

– Ну и живот, вот это разъелась! – пишут фанаты. – Такой полной Соня не была никогда. Пугачева теперь рада будет. Она всегда завидовала внешнему виду нашей Сонечки.

Не исключено, что Ротару располнела из-за малоподвижного образа жизни. Ведь во время пандемии артистка если и совершала прогулки, то только во дворе своего дома.

По слухам, Ротару заработала на коропоративе 9 млн рублей // фото: стоп-кадр YouTube

Сама София Михайловна на тему лишних килограммов не говорит. Сразу после выступления на вечеринке в Воронеже звезда уехала в Киев.