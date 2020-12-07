"Уйди отсюда!": молодящаяся Ротару устроила скандал на "Песне года" (фото, видео)

На съемках песенного фестиваля звезда не могла скрыть гнева и разругалась со своим помощником.

Приезда Софии Ротару в Москву ее преданные фанаты ждали больше года. И вот, наконец, это случилось. 73-летняя Ротару выступила на «Песне года». На фестивале Игоря Крутого артистка пела бесплатно.

За кулисами певица появилась в прекрасном настроении. Она с удовольствием общалась с коллегами, например, с Филиппом Киркоровым. Защитную маску не надевала: певица знала, что все артисты, принимавшие участие в «Песне года», сдали тест на коронавирус.

Увидев Ротару, ее поклонники не могли сдержать эмоций. Кажется, за время отсутствия в России звезда еще больше помолодела! На лице 73-летней Ротару нет ни одной морщинки! Сама певица уверяет: секрет ее молодости – в хороших генах. Верить ли в это – дело каждого.

На сцене певицу искупали в овациях поклонники, которые по традиции не оставили звезду без роскошных букетов. Унести все цветы самостоятельно София Михаловна не смогла – пришлось вызывать помощников. Один из них чем-то разгневал звезду, и она прилюдно его обругала.

– Уйди отсюда, я сказала! – выпалила София Михайловна, спускаясь со сцены.

Увидев, что ее снимают фотографы, певица сменила гнев на милость и натянула на лицо счастливую улыбку. Когда журналисты попросили Ротару сфотографироваться с букетами, помощник предложил подержать цветы. Этим он еще больше вывел Софию из себя.

– Уйди! – уже не сдерживала гневных эмоций хуторянка.

Чем разгневал Ротару помощник, остается только догадываться. В гримерку звезда отправилась недовольной. Впрочем, перед тем как скрыться за дверьми, она записала новогоднее пожелание для зрителей.

– Главное, здоровья всем! – пожелала София Михайловна.

Кстати, в этом году зрители смогут увидеть Ротару не только в «Песне года». Артистка появится и в новогодних огоньках на центральных каналах. А после улетит обратно в Украину: Новый год, как призналась звезда, она будет встречать в кругу семьи.