"У Пугачевой депрессии, больная спина": объявлено о проблемах жены Галкина

Проблемы со здоровьем появились у Примадонны из-за связи с покойником.

Алла Пугачева редко откровенничает о личной жизни. В социальных сетях она демонстрирует полную идиллию в отношениях с юмористом Максимом Галкиным. Впрочем, известный парапсихолог Наталья Федосеенко уверена: в звездной паре не все так гладко. Хотя большие неприятности ей доставляет не Галкин, а потусторонние силы, из-за которых Пугачевой приходится очень несладко.

– Алла Борисовна всегда была самоуверенной и властолюбивой женщиной, ей не свойственна мягкость и покладистость, присущая представительницам слабого пола, – уверяет Наталья. – Алла сильная, как мужчина. Но так как она по гороскопу Овен, то не любит, когда ей тычут в лицо ее гендерной принадлежностью. Каждого, кто посмеет упрекнуть ее, Алла Борисовна уложит на лопатки.

Единственным, кому Алла прощает почти все, является Максим Галкин. В быту, по словам Натальи, юморист во всем устраивает жену.

Алла Пугачева "сильная, как мужчина", утверждает парапсихолог

– С Максимом Алле Борисовне действительно очень повезло, – продолжает Федосеенко. – Галкин – нестандартная и очень терпеливая натура. Многие сомневаются в искренности их отношений.

Мол, рано или поздно семье Аллы и Макса придет конец. Нет! Союз между вздорным Овном и терпеливым Близнецом навсегда!

Им комфортно вместе, – объясняет эксперт. – Алла – любитель понежиться после трудовых будней и заняться собой. Максим же, словно электровеник, без всяких лишних слов сделает все обязанности по дому, которые не входят в задачи гувернанток и нянь.

Впрочем, супружеские разногласия между Пугачевой и Галкиным все же случаются. Правда, они весьма кратковременны. Бурных ссор и битья посуды в замке не бывает. В отличие от большинства семей, ссорятся Галкин и Пугачева не из-за денег: финансовое состояние у Аллы будет стабильным до конца дней.

– Супружеские разногласия происходят на бытовой почве и из-за ревности, – говорит Наталья. – И Алла ревнует Макса, и он ее.

Кстати, хочу заметить: Галкин будет с Аллой до конца ее дней. Впрочем, брак с ней для него будет скорее всего не последним.

Больше беспокоит парапсихолога состояние здоровья Пугачевой. Не так давно певица призналась, что стремительно стареет. «Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить. Но я еще жива», – призналась, поддавшись эмоциям, Примадонна. По словам парапсихолога, Пугачева не лукавит. С каждым днем ей действительно становится все тяжелее.

Пугачева и Галкин за несколько месяцев до свадьбы, 2011 год

– Диагностика здоровья Аллы Борисовны меня насторожила, – вздыхает Наталья.

Во-первых, у нее явная проблема с щитовидной железой, – утверждает Федосеенко. – Во-вторых, ее беспокоит спина.

Как бы Алла Борисова ни старалась вести активный образ жизни, проблемы со временем будут усугубляться.

Парапсихолог уверяет: организм Пугачевой дает сбой не только из-за возраста. Уже долгие годы на Аллу идет атака потусторонних сил.

– Рядом с Пугачевой стоит мужчина, давно ушедший в мир иной, – уверяет парапсихолог. – Он тянет ниточки жизни Аллы. И его сущность подпитывается от её энергоследа. Именно из-за этого у Пугачевой часто случаются депрессии, безосновательные нервные срывы, головные боли и мысли о смерти… Алле нужно об этом знать. Я бы посоветовала ей обратиться к специалисту, который бы разорвал ее связь с покойником.