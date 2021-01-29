Манукян окончательно отказался от Бузовой: Не могу быть ее мужем. Я женат!

Расставание Ольги Бузовой с Давидом Манукяном открыло 2021 год и стало главной новостью в мире шоу-бизнеса. На протяжении всех полутора лет, что Бузова была вместе с Давой, заочным участником их Love story был эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Дело в том, что журналисты часто упоминали его имя в прессе, путая с однофамильцем – Давой. Произошло это и после расставания Ольги с возлюбленным.

– Эта песня будет вечной, – вздыхает Вадим. – Журналисты заставляют меня с Бузовой мириться, а я ее знать не знаю!

Вадим Манукян

Манукян признался нам, что искренне переживает за будущее артистки, но в личной жизни помочь ей не может.

– Мне чисто по-человечески жаль Бузову, – продолжает Вадим Манукян. – Да, она богата, у нее успешная карьера, но у нее совершенно не складываются отношения с мужчинами.

У меня есть ощущение, что она просто очень доверчивая и погружается в отношения, как в омут с головой.

Конечно, мне забавно читать время от времени ошибочные заголовки СМИ о том, что я имею какое-то отношение к Бузовой. Но с уходом Давы из ее жизни, разумеется, все закончится. Надеюсь, что у нового жениха Ольги будет фамилия не Манукян!

Хочу раз и навсегда закрыть вопрос о том, хотел бы я стать мужем Бузовой или нет. Во-первых, я женат. А во-вторых, Бузова – совершенно не мой типаж. Очень тепло отношусь к ней. Но у нее друзей и без меня хватает. Не сомневаюсь, что следующий мужчина Ольги будет ее судьбой, и с ним она уже проведет остаток жизни. Ну потому что не может же судьба все время отворачиваться от нее. Однажды черная полоса в ее личной жизни должна смениться белой!