Татьяна Лазарева: В интернете нет частушек про Путина

Телеведущая Татьяна Лазарева сообщила в интервью на канале «Дождь», что накануне акции 23 января к ней домой приходил сотрудник полиции и спрашивал у ее 14-летней дочери: «Кто тут писал про Навального?»

Самой Татьяне вручили документ о предупреждении об уголовной ответственности за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. До этого она опубликовала в Instagram видео, где поддержала оппозиционера Алексея Навального и выразила надежду, что он продолжит заниматься политикой.

Лазарева участвовала в митинге 23 января в Москве. Вместе с ней на акции протеста присутствовал комик Антон Лапенко. Телеведущая проводила импровизированный репортаж с места события. В качестве микрофона она использовала туалетный ёршик — один из главных символов протеста, отсылающий к расследованию Навального. По его данным, в «дворце под Геленджиком» в туалетах используются ершики ценой около 700 евро.

Татьяна Лазарева: Мы Путину уже не верим

Интервью 2018 года

Также в интервью Татьяна Лазарева заметила, что сначала хотела с подругой на митинге петь частушки, но выяснилось, что в Сети нет частушек о Путине. На будущее она заказала их у знакомых авторов.