Киркоров – в Дубае, Лазарева с Лапенко – на митинге: Навальный разделил звезд на два лагеря

23 января 2021 года Россия запомнит как день, когда тысячи и тысячи людей наводнили площади больших городов.

По всей стране – от Москвы до Владивостока – прокатилась волна несогласованных митингов оппозиции в поддержку Алексея Навального. Эта волна скорее всего могла перерасти в цунами, если бы не встретила жесткое сопротивление. Митингующим противостояли полицейские и отряды ОМОН с дубинками, облаченные в бронежилеты, латы и каски. Среди протестующих были замечены и звезды культуры и шоубизнеса.

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Политика задержали прямо в аэропорту Шереметьево. В экстренном порядке над ним состоялся суд, который продлил его задержание на 30 суток. Политика перевели в московский следственный изолятор «Матросская Тишина», где он находится по сей день.

Вряд ли власти ожидали, что опального политика поддержит такое количество людей! Возьмем на себя смелость предположить, что большинство тех, кто вышел на площади, четко осознавали, на что они идут.

И это было не любопытство, не желание себя показать и на других посмотреть или же найти повод, чтобы поиграть с омоновцами в снежки. Это было продуманным решением поддержать человека, который после столь дерзкого покушения на его жизнь решил все-таки вернуться на родину.

Он не просто вернулся. 18 января свет увидело сделанное им и группой товарищей видео «Дворец для Путина. История самой большой взятки», которое менее чем за час посмотрели около миллиона пользователей YouTube, а на вчерашний день число зрителей превысило 85 миллионов человек. Это была серьезная заявка на то, что Навальный не теряет желания продолжить борьбу с коррупцией во власти.

Вы можете спросить: а что делали в это время звезды? Участвовали ли они в этом крупномасштабном событии? Давайте посмотрим.

Редкие «птицы» вроде Филиппа Киркорова выступили в поддержку президента.

Король отечественной эстрады опубликовал в инстаграме фото Владимира Путина с нимбом над головой. И подписал: «Я рад, что наши взгляды совпадают, так оценивать ситуацию может только человек с «широко открытыми глазами»! Мужество истинного лидера – не прятаться за спинами подростков и детей. Вчера была унизительная провокация. Своими призывами людей подвели к нарушению закона, не задумываясь о последствии их судеб. Глупо ожидать, что медведь будет добродушным пёсиком, забрасывая его снежками и учиняя погромы. Мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на своё мнение, и публично поддержать своего Президента – это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне. #ПутинЛучшийПрезидент».

Как говорится, без комментариев. Все здесь понятно. Заметим одно важное обстоятельство. Сразу же после этой публикации фанаты Аллы Пугачевой заметили, что Примадонна в инстаграме 23 января отписалась от Киркорова и подписалась на Алексея Навального. Многие пользователи посчитали этот поступок примы выражением ее гражданской позиции.

Все-таки Алла Борисовна – женщина с характером! Ничего не скажешь.

На следующий день Филипп опубликовал сторис, где он на завтраке в людном ресторане в Дубае нарочито публично листает журнал (рекламкой попахивает!), смакуя: «Ммм... Что может быть интереснее на завтрак журнальчика гламурного?»

При этом певец был одет в оранжевую футболку и такую же кепку. Странно! У певца цвет настроения синий сменился на оранжевый?! Насколько помнится, оранжевый с некоторых пор вызывает исключительно революционные ассоциации. Может, Филипп это не учел? Или сделал специально?

Юрий Лоза:

– Митинги и митинги. Прошли и прошли. Я на них не ходил. Информация противоречивая. Данные противоречивые. Вы же сами знаете, что абсолютно во всех источниках разнятся данные. Одни говорят, что там (на митингах) были несколько десятков тысяч человек, другие говорят, что были тысячи. Одни говорят мало, другие – много. Одни говорят, что протестующие вели себя агрессивно, другие – что снежками кидались. Как я могу относиться к информации, которую не могу проверить?!

– У вас не было желания пойти на митинг в защиту Алексея Навального?

– От кого его защищать? Ему же сказали, что его арестуют, а он полетел в Россию. Значит, он хотел, чтобы его арестовали. Есть старый анекдот про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Шерлок Холмс говорит доктору Ватсону: «Давайте пойдем сегодня другой дорогой, а по этим переулкам не пойдем!» Ватсон: «Опять ваша знаменитая дедукция?» Шерлок: «Нет. Просто я вчера здесь ходил и мне надавали какие-то проходимцы». Здесь тот же самый случай.

– Действующей власти можно доверять?

– Во что-то я готов поверить, во что-то нет. Нет однозначных ответов на эти вопросы.

Рудковская пошла в Большой на балет

Что касается других столпов отечественного шоубиза, ничем выдающимся в соцсетях не отметился Николай Басков. Яна Рудковская 23 января пошла в Большой театр на «Онегина» (ох, почему-то россияне в ответственные для Родины моменты предпочитают именно балет). «Онегин» в Большом на новой сцене... Это – восторг, как красиво и чувственно....! Что же ты делаешь со мной, балет и Большой театр», – написала она и выставила свое фото в каштановом платье в пол с перьями и кружевом. Сразу же кто-то из подписчиков откомментировал: «Что только не напишите про большой театр, лишь бы билетики бесплатно вам дали, чтобы вы наконец-то смогли выгулять свои ужасно-безвкусные брендовые наряды».

На следующий день в Большой уже сходил ее муж Евгений Плющенко: «Культурный вечер в Большом! Наконец-то я вырвался! Балет «Нуреев» в постановке моего хореографа Юрия Посохова».

Юрий Дудь пожелал никому и никогда не попасть под такой суд

Однако были и звезды, которых видели в самом эпицентре митингов протеста.

На Пушкинской площади был замечен звезда фильмов «Горько!», «Хардкор», «Ледокол», «Хороший мальчик» Александр Паль. Надо сказать, актер обладает завидным постоянством – он почти не пропускает оппозиционных митингов. В августе 2019-го, как мы помним, он был задержан на Чистых прудах и попал в автозак.

Телеведущая Татьяна Лазарева на митинге на Пушке брала интервью у популярного актера Антона Лапенко (многие знают его по юморным сюжетам в соцсетях и по роли мента в нашумевшем сериале «Чики») с помощью туалетного ершика (отсыл к видео Навального, где говорилось, что туалетный ершик во дворце президента стоит 150 тысяч рублей). «Как у вас настроение?» – в толпе митингующих задавала вопрос Лазарева Лапенко. «Хорошее. Нормальное», – отвечал тот. Сюжет снял на видео кто-то из случайных прохожих, и оно тут же оказалось в интернете.

Татьяна Лазарева:

– Вчера я была на этом несогласованном мероприятии. Согласованных мероприятий массовых у нас уже нет. Нельзя проявлять свою какую-то активность на улицах и что-то говорить, какие-то митинги проводить нельзя.

В нашей стране это карается законом. Я пошла, потому что давно слежу за Лёшей. Мы с ним дружим. Дружим с его семьей прекрасной. Я очень конечно же переживала за Юлю (жену Навального)... Юля даже не ночевала дома перед тем, потому что она знала, что ее схватят прямо там – на выходе из дома. Она ночевала у наших общих знакомых. И шла она потом очень долго в маске тихо и незаметно. Но ее все равно арестовали. Она, как и все остальные, ничего не нарушала, просто вышла на улицу, чтобы показать солидарность со своим мужем. И имела полное право на это. Я тоже считаю, что имею полное право выходить, когда и куда мне хочется.

Я же не выхожу на улицу с дубинкой, я не нападаю на людей беззащитных... Я вышла с ершиком (для унитаза), многие это видели. Мы были на Пушкинской, подошли со стороны Никитского бульвара. Было очень много людей, все были мирно настроены.

– Вы не боялись ареста?

– Конечно, боялась. Но это так странно и так нелепо, что мы выходим на улицу с ершиком в руках и нам должно быть страшно... Многие, наверное, думают, что мне есть что терять. Но мне уже нечего терять. Кроме собственного уважения к себе и своей внутренней уверенности. А ее у меня не отобрать!

На Пушкинский площади задержали популярного блогера Илью Варламова. Об этом он, а также другие люди рассказали в инстаграме.

Еще кто был на Пушке? Рэпер Noize MC, который сделал селфи вместе с рэпером Влади, участником группы «Каста», и подписал его «#свободунавальному Москва, 23.01.2020, 14:00»

Вместе с ними пришел на Пушкинскую площадь и актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин.

Известный писатель Дмитрий Глуховский в Facеbook назвал Алексея Навального единственным «политиком, который всерьез претендует на власть», и заявил, что именно поэтому его преследуют.

По сообщению РБК, на акцию во Владивостоке пришел журналист Юрий Дудь. «Я сюда приехал по музыкально-культурно-дружеским делам, – сказал блогер, – я просто не мог ничего сделать с поездкой, поэтому пришел сюда». За несколько дней до этого Юрий написал в соцсетях: «Суд, проведенный сегодня над Алексеем Навальным за партой в химкинском отделении полиции, это именно беспредел. Я от души желаю никогда и никому не попасть под такой суд – реактивный, закрытый и нарушающий законы».

Андрей Разин:

– Я считаю, это чистейшая провокация. На митинги вышел 0,0001 процент нашего населения. Навальный решил спасти свою жизнь и сел комфортно в «Матросскую Тишину» для того, чтобы в Европе его не траванули и не обвинили бы в этом Россию. Они же специально вывезли его и сделали из этого политику. Навальный понял, что либо будет жить в тюрьме, либо умрет в Европе. Вы можете себе представить, если бы Владимир Владимирович Путин обратился с просьбой поддержать его и чтобы люди вышли на улицу?! Ну он разумный политик и понимает, что это может привести не только к хаосу в стране, но и к огромной вспышке заболеваний.

Как это было: На моих глазах мужчине на Пушке пробили голову

Это случилось 23 января в районе 16 часов. Огромная толпа. Людей становилось все больше. Потом все встали, потому что идти было невозможно. Стояли лицом к лицу вплотную. Казалось, что не хватает воздуха.

Послышался гул, и всех стали теснить к зданиям. Кто был выше нас, закричали: «Людей бьют. Там – месилово!»

Потом стали затаскивать в толпу окровавленных людей. Молодого мужчину, у которого лилась кровь по лицу, повели в аптеку. Я еще подумала: «Надо было бы взять бинты».

Потом увидела второго. Уже перевязанного. Но кровь сочилась сквозь бинты. Он стал их сдирать.

– Что случилось? – спрашиваю.

– Защищал жену. Ударили дубинкой по голове.

Жена стояла рядом с бутылкой воды.

– Я была в первых рядах. И меня схватил омоновец. Муж стал меня отбивать. И вот – его так ударили.

У мужчины сильно кружилась голова. Он еле стоял на ногах, язык заплетался. Сотрясение было точно. Люди каким-то чудом вывели его из толпы.

Это было страшно. По-другому и не скажешь.