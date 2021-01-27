"Потрясающий образовательный контент": Андрей Гайдулян перечислил плюсы TikTok

Актер Андрей Гайдулян, который начал активно заниматься проектами в TikTok, рассказал, чем именно его привлек сервис.

По его словам, прошедшие 23 января протесты показали, что пока платформа «абсолютно нерегулируемая» и в ней «очень много свободы», пишет NEWS.RU.

«Но ещё там другая аудитория: я чувствую себя суперкомфортно, потому что могу экспериментировать. Я снимаю скетчи, юмор», – добавил артист.

Он отметил, что TikTok может принести большую пользу в сфере образования, несмотря на то что многие считают присутствующий в нем контент «полным идиотизмом».

«Есть алгоритмы, которые подстраиваются под тебя. На платформе можно найти потрясающий образовательный контент. Нравятся тебе столярные работы – найдёшь видео по столярным работам, танцы – будут танцы, кривляния – кривляния», – пояснил Гайдулян.