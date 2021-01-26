"Минус 10 кг за две недели": Пенкин стремительно теряет вес

Сергей Пенкин активно готовится к юбилею: 10 февраля певец отметит 60-летие. На праздничном концерте, который он планирует устроить по этому поводу, зрители рискуют его не узнать. В последнее время Пенкин стремительно теряет вес. Sobesednik.ru артист признался: килограммы уходят каждый день.

– За две недели похудел на десять килограммов, – признался артист. - И процесс продолжается.

По словам Пенкина, столь стремительная потеря веса связана с питанием. Певец сильно ограничил себя в еде: отказался от всего вредного. Но Сергей знает: красота требует жертв. А на юбилейном вечере он должен предстать во всей красе.

– Сейчас сижу на строгой диете, – говорит артист. – Ограничил свой рацион.

Не ем по вечерам, отказался от соли, сахара, исключил все спиртное и мучное. Сижу на кефире и ем сырые овощи. Если позволяю себе мясо, курицу или рыбу, то только на пару. Все жареное и жирное тоже исключил.

Певец уверяет, что к новой диете он уже привык. Никакого дискомфорта не испытывает.

– Соблюдать диету мне не тяжело абсолютно, – уверяет Сергей. – Я чувствую, что организм очищается. Я начинаю свободно и легко себя чувствовать. Но мне надо еще скинуть килограммов десять-двенадцать. У меня в последнее время был вес в районе 120 килограммов. Сейчас – 107. Нужно дойти до 90. Это было бы идеально.