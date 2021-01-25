"Полный шок": дочь Юлии Началовой хотят лишить наследства матери

Новость о том, что у Юлии Началовой родился после смерти сын, произвела в шоу-бизнесе эффект разорвавшейся бомбы. В тусовке уверяют, что это получилось с помощью яйцеклеток, которые певица заморозила при жизни. Ими и воспользовался последний возлюбленный звезды Вячеслав Кудря. С мальчиком, рожденным после смерти Началовой, знакомы родители певицы, а также ее дочь Верочка. По нашей информации, они приняли внука в семью.

Между тем в связи с рождением ребенка у Кудря может произойти перераспределение наследства, которое оставила после себя Юлия. В данный момент оно отошло ее родителям и дочери. Но теперь на наследство появился новый претендент.

– Я об этом узнал на съемках программы «Звезды сошлись» и, честно говоря, до сих пор нахожусь в шоке, – говорит журналист Денис Сорокин, который дружил с покойной звездой. – Юля бы никогда не допустила, чтобы Верочку лишили наследства. Она безумно любила дочь и никогда бы не дала добро на то, чтобы ее обделили. Но адвокаты говорят: по закону, если докажут родство сына Кудря с Началовой, он может претендовать на ее имущество. Думаю, без теста ДНК здесь не обойдется.

Я знаю, многие артисты говорят: «У Верочки есть папа. Он ей оставит наследство!» – продолжает Денис. – Но при этом люди забывают, что у Алдонина другая семья, и, помимо Верочки, у него есть еще двое детей. Надеюсь, Вячеслав Кудря, если он действительно воспользовался яйцеклетками Началовой, не обидит Верочку. Повторюсь: Юля бы никогда этого не позволила.