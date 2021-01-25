"Плюну в рожу!": потерявший мать Панин разругался со звездами шоу-бизнеса

Актриса Эвелина Бледанс пришла в ужас от подробностей похорон матери Алексея Панина. Мужчина признался, что, узнав о кончине родительницы, выпал из жизни на несколько дней. А когда приехал в Россию, с удивлением обнаружил, что к траурной церемонии ничего не готово. Сотрудники кладбища даже не подготовили к нужному времени могилу.

– Я не могу понять: у мужчины умерла мать, а он бухает, ему все по фигу, – кипятилась светская львица в эфире шоу «Звезды сошлись».

Чужому человеку передал: «Позвоните Джигурде, кто-нибудь похоронит мою мать!» Да как вообще можно быть таким аморальным человеком? Отвратительно просто!

Бледанс поддержала Ирина Салтыкова. На программе они встретились с новой женой Алексея Панина – 40-летней Евой Тарлакян. Официально она расписалась с актером чуть больше месяца назад. Впрочем, Бледанс ей не завидует.

Эвелина Бледанс // Фото: Global Look Press

– Какая вы смелая девочка! – воскликнула звезда. – Какие нужно иметь в голове мысли, чтобы связать свою жизнь с таким человеком, который выставил напоказ все, что можно.

Когда я вижу его лицо, сразу представляю его же фото из интернета с ногой и всем остальным!

Надо сказать, что наезд Бледанс вывел Панина из себя. В словах он, как обычно, не сдерживался.

– Огромное желание плюнуть Бледанс и Салтыковой в рожу! – заявил актер.

Сама Эвелина на это хамство пока не ответила.