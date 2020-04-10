Алексей Панин показал свою новую девушку Еву без одежды

Актер Алексей Панин, главный герой скандальных хроник, в последнее время заметно поутих. Как оказалось, влюбился.

Новая пассия 42-летнего Панина – неизвестная полуобнаженная красотка по имени Ева, которая с завидной регулярностью появляется у актера в аккаунте инстаграм. «Мы на самоизоляции», – поясняет Панин под снимком любимой в стиле ню. А затем добавляет, что несказанно радуется оттого, что работы нет и можно пару недель без зазрения совести отдохнуть в объятиях горячей подруги.

Поклонники, давно привыкшие к эпатажным выходкам актера, только посмеялись над его откровенными снимками. Нашлись и те, кто его поведение осудил и посочувствовал дочери актера, которая на все это смотрит. Им Панин пожелал счастья и такой же чистой любви без комплексов, как у него. А в подтверждение своей незакомплексованности выложил знаменитое фото Джона Леннона и Йоко Оно, на котором они без одежды.

– Своё ханжество засуньте себе в одно место. Если Джон Леннон и Йоко Оно плевать на вас хотели, то нам тем более абсолютно все равно, что вы о нас думаете, – написал Панин. – Мы любим друг друга. А остальным хорошим людям желаем добра.

Поклонники мгновенно подняли звезду на смех, язвительно замечая, что сравнивать себя с Ленноном, как минимум, нескромно.

«Лех, кто Леннон, а кто Ты? Подумай хорошенько и езжай домой на трамвайчике. Скромнее надо быть!», – спустил актера с небес на землю один подписчик.

«Не путай искусство и залипушное ню фото», – добавил другой.

«Джон Леннон палку не перегибал вроде бы. А ты по лезвию ножа ходишь. Просто не хочется, чтоб тебе голову проломили на ровном месте», «Дурка по тебе плачет», – словно соревнуются в угрозах комментаторы.

Особо наблюдательные зрители также отметили, что последний фильм, в котором снялся Панин, вышел 4 года назад и что актера давно не приглашают в кино из-за его неадекватного поведения и дурной славы.