"Меня всю трясет!": актрису Наталью Андрейченко задержала полиция в Мексике

64-летняя звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания!», живущая в последние годы в Мексике, регулярно попадает в странные ситуации. Так, ровно год назад помощники Натальи Андрейченко сообщили о ее пропаже (актриса внезапно перестала выходить на связь), а потом выяснилось, что женщина просто уединилась в джунглях для проведения шаманских практик и медитации.

В начале 2021 года Наталья Андрейченко снова сообщила поклонникам о неприятном инциденте. Вместе с помощниками она вынуждена была скрываться на машине от сотрудников мексиканской полиции, которые запретили ее съемочной группе снимать видео и потребовали удалить записи.

– У нас стали отнимать вообще все, все оборудование, – призналась актриса. – Загнали в офис, я дико испугалась... И я сразу стала говорить: «Только с адвокатом! Если вы собираетесь что-то удалять, я звоню своему адвокату. Я остаюсь в этом офисе ночевать и жду, когда прилетит мой адвокат».

Выяснилось, что Андрейченко вопреки запрету снимала видео на руинах древнего города Майя в Ушмале. Во время задержания российская актриса попыталась скрыться и спрятать улики.

Наталья рассказала: она успела передать микрофон-петличку коллеге, чтобы во время обыска у нее ничего не нашли. Затем группа Андрейченко заявила полицейским, будто велась лишь фотосъемка. Хотя на самом деле, как следует из рассказа актрисы, ее задачей было как раз видео.

Вместе с помощниками Андрейченко села в машину, и они скрылись в гостиничном номере актрисы, где спешно перекачали видеоролики на ноутбук.

«А если к нам заявится полиция?», «Где нам спрятаться?», «Это очень ценное кино у нас будет!» – то и дело выкрикивала актриса по пути к отелю.

Выяснилось, что видео, которое снимала Андрейченко, было частью ее онлайн-курсов. Напомним, что сейчас Наталья преподает астрологию и шаманизм, о чем регулярно сообщает в своих социальных сетях.