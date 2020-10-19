В спальне Дунаевского: Андрейченко "подглядывает" за его жизнью с новыми женами

Седьмая жена Максима Дунаевского Марина Рождественская стала героиней программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, в которой откровенно рассказала про предательство супруга.

Напомним, что о новой любви композитора она узнала из передачи на канале НТВ, где Дунаевский появился с новой пассией. И если в первой части интервью Марина рассказывала о своих жизненных перипетиях с долей иронии, то при ответе на вопрос, как она переживала предательство, расплакалась.

«Как можно с этим справиться?! Постепенно, сама, без подружек, ни с кем ничего не обсуждая... Все, что я хотела, – это чтобы все оставили в покое — все СМИ, телеканалы. Слава Богу началась пандемия, все перестали звонить писать, и я отошла. До карантина мне палец покажи – я начинала плакать», – разоткровенничалась Марина.

Несмотря на то, что по накалу страстей у них с Дунаевским, по признанию Рождественской, была итальянская семья, раздел имущества прошел очень мирно. Дунаевскому осталась квартира, Рождественской – трехэтажный особняк в Алабино. Так же Марина подтвердила, что бывший супруг полностью ее содержит – и содержит неплохо. «Осталась со всем хозяйством, с собаками, – рассказала Марина. – Миллиона в месяц, как утверждают некоторые, у меня нет. Но меня устраивает».

Кроме того, Кудрявцева и Рождественская обсудили бывших жен Дунаевского. Первую и вторую Марина не очень знает, а вот с третьей и четвертой (Натальей Андрейченко) они в хороших человеческих отношениях. Марина в статусе супруги Дунаевского была на свадьбе общего сына Максима и Натальи в Швейцарии.

Совместный портрет Дунаевского и Андрейченко, со слов Рождественской, до сих пор висит в спальне композитора.

«Когда третью жену Дунаевского спросили, какая она по счету, та ответила, какая разница, мы все под номерами ходим», – поделилась семейной шуткой Рождественская.