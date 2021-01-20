"Бурановские бабушки" оценили идею совместного выступления с Little Big

Одна из участниц группы «Бурановские бабушки», также известные как «Бабушки из Буранова», Ольга Туктарева не исключила, что они могут организовать совместное выступление с группой Little Big. Но для этого нужно решение всего коллектива и свежие идеи для дуэта.

«Мы аккуратны в этом вопросе. Принимаем решение совместно. У нас получаются интересные дуэты. Нужно пробовать и смотреть, что получится», — приводит её слова News.ru.

Творчество поп-группы она оценила положительно, отметив, что Евровидение только выиграет от их участия: «Очень весёлые ребята. Неординарные, заводные. Я не любитель такой музыки, но чем больше разнообразия и выбора, тем лучше».

Напомним, что в 2012 году «Бурановские бабушки» сумели занять второе место в финал Евровидения, а в 2020 году Россию на песенном конкурсе должны были представлять Little Big с композицией Uno, однако мероприятие было отменено в связи с коронавирусом. Однако выступить им все же предстоит в этом году.

Г-жа Туктарева также поделилась с молодыми коллегами опытом и дала напутственный совет: «Чувство ответственности, конечно, давило. У нас были сомнения: дилетанты, мимо нот поём, почему мы здесь вообще. А ребята профессионалы. Поэтому мой совет: легко к этому относиться и главное — делать всё от души».