Снегурочка для взрослых: Наташа Королева без юбки возбудила россиян (фото)

Наташа Королева привыкла удивлять своих поклонников. Но на сей раз, кажется, она превзошла саму себя. Звезда устроила фотосессию в образе Black-Снегурочки для взрослых. В новом образе она не на шутку возбудила своих поклонников, получив сотни восхищенных комментариев.

– Снегурочкой в привычном понимании этого образа я уже была неоднократно, – говорит Наташа. – Поэтому на сей раз решила стать Черной Снегурочкой. Какой год, такая и Снегурочка! Как вы все знаете, я в ушедшем году пережила непростые времена… На долю нашей семьи выпало немало серьезных испытаний. Поэтому я решила отвлечься.

Певица предстала в эффектном черном пиджаке и сверкающих туфлях на платформе. Свой образ звезда дополнила колье из жемчуга, необычным головным убором и ажурными чулками, отказавшись от юбки!

– Когда я только придумывала образ для фотосессии, я у дизайнера Аники Керимовой заметила роскошный черный пиджак на корсетной основе из винтажной коллекции, от которого не могла оторвать глаз! Аника предложила: «Наташа, давай, подберем к нему красивую юбку!» Но я отказалась. Аника была в шоке.

Я решила сняться без юбки и немножко похулиганить, показать свои красивые ножки. Я очень рада, что мои новые снимки произвели такой фурор.

Саму Новогоднюю ночь артистка провела в кругу семьи, а после отправилась в Минск – к любимой свекрови.

– 2021 год – мой! – говорит звезда. – Я же по гороскопу – Бык! Так что надеюсь, что в следующие двенадцать месяцев точно смогу взять быка за рога! А всем читателям Sobesednik.ru я желаю большой удачи. Верю, что 2021 год станет точно лучше 2020-го!