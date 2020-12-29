"В моем сердце – дыра!": у Бузовой случилась истерика перед отъездом из России

Ольга Бузова весьма остро переживает закрытие телепроекта «Дом-2», который сделал ее знаменитой. Певица не может сдержать слез, когда вспоминает о том, что с 1 января 2021 года шоу перестанут показывать на ТНТ.

Очередной приступ с Ольгой случился на съёмках шоу «Бородина против Бузовой». Обсуждая участников, артистка не смогла справиться с эмоциями и разрыдалась.

– Чтобы ни происходило в вашей жизни, вы должны падать и снова подниматься, – посоветовала Ольга участникам телестройки. – И пусть нашим миром правит только любовь.

Бузова призналась, что для неё новость о закрытии телепроекта стала настоящим потрясением. От этого она не может отойти до сих пор.

– Я не могу многое сказать, – призналась Ольга. – Я привыкла быть сильной, но чтобы вы понимали: у меня в сердце сейчас – дыра. Из-за того, что все меняется. У меня страх вас потерять, потому что я искренне вас (участников «Дома-2». – Прим. Sobesednik.ru) люблю. Я люблю шоу «Бородина против Бузовой», люблю «Дом-2», который для меня больше, чем вся жизнь.

Ксения Бородина и Ольга Бузова//фото: скриншот ТНТ

Отвлечься от грустных мыслей Ольге помогает возлюбленный Дава. На днях пару заметили в столичном аэропорту: они улетели из России на Мальдивы. Там влюбленные встретят Новый год. Что касается ТНТ, то без работы Ольгу телеканал не оставит. Она продолжит вести шоу «Бородина против Бузовой», которое теперь будет посвящено другим темам.