"Внутри будто фарш вместо органов": Жигунов заразился коронавирусом

48-летняя возлюбленная актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит поделилась с читателями своего блога страшными подробностями последних дней. Оказывается, они с Сергеем тяжело перенесли заболевание ковидом и даже попали в больницу. Теперь ситуация под контролем, однако состояние женщины все еще непростое.

– Много всего случилось за эти дни – скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40. Сейчас все самое драматичное позади, по крайней мере, очень хочется в это верить, – призналась Виктория.

Виктория Ворожбит // фото: Instagram

Женщина рассказала, что они с Сергеем весь год жили в доме в маленьком городке и старались ограничить контакты с людьми, соблюдали все меры безопасности и все равно заболели.

– Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор пройден, и мы на пути к выздоровлению!

Поделился подробностями лечения и 57-летний Сергей Жигунов. Он проходил лечение в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы. Врачи буквально спасли жизнь актера. По словам Сергея, он все еще не чувствует запахи и вкус пищи.

Жигунов признался, что из-за ковида потерял вкус и запах // фото: Instagram

Виктория и Сергей искренне благодарят врачей, работающих в «красной зоне», и называют их героями. А еще повторяют новогоднюю мантру: «Все будет хорошо. Новый год будет лучше!»