"Нищих" Преснякова и Подольскую обвинили во лжи из-за покупки квартиры

Накануне Нового года молодые родители Владимир Пресняков и Наталья Подольская поделились с читателями своих блогов приятной новостью: в связи с появлением второго ребенка в семье звезды решили расширить жилплощадь и прикупили роскошную квартиру с пятиметровыми потолками на Кутузовском проспекте в Москве. Однако эта информация тут же вызвала бурю споров в комментариях.

Поклонники пары сочли, что артисты лукавят, ведь у них огромный загородный дом, на фоне которого покупка квартиры вовсе не выглядит как расширение жилплощади. «Из собственного дома в квартиру? Что за бред?», «Непродуманная реклама. Нелогично вести речь о расширении, живя в ОГРОМНОМ доме. Рассчитано на тех, кто не в курсе вашего места проживания», – высказались подписчики.

Одни предположили, что никакой квартиры знаменитости не покупали, а просто отработали рекламный контракт, другие подумали, что квартира куплена «на будущее», для старшего ребенка. Третьи поинтересовались, кто будет стирать огромные пятиметровые занавески.

Поклонники звездной пары удивляляются, как можно было накопить на новое жилье в условиях отсутствия концертов и съемок: «Я, конечно, поздравляю, но вот парадокс – плачут, что работы нет, денег нет, но на новое жильё есть», «Рада за вас! А мне бы просто печку газовую купить», – писали комментаторы.