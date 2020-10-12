"Все вокруг было слишком": Пресняков откровенно рассказал о разводе с Орбакайте

Одна из самых популярных звездных пар девяностых – Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте – прошла довольно непростой совместный путь. Их отношения начались в далеком 1986 году, когда дочери Примадонны было всего 15 лет, а ее избраннику едва исполнилось 18. Между тем этот роман принес им 10 лет счастливых отношений и рождение сына Никиты. Окончательно оформив развод в 1997 году, пара все же решила сохранить хорошие отношения ради сына.

Откровенно обсуждать этот разрыв и отношение близких к нему ни Пресняков, ни Орбакайте, никогда не решались. Хотя поговаривали, что Алла Борисовна еще неоднократно вспоминала дочери и зятю о неудачном завершении их брака. Как бы там ни было, но сейчас Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте, несмотря на то, что их жизненные пути разошлись, поддерживают дружеские отношения. А совсем недавно в интервью Борису Корчевникову популярный певец даже решился откровенно рассказать о том, что чувствовал во время разрыва с бывшей возлюбленной и даже признался, что считает виновным в их расставании именно себя.

«Я очень счастлив, что Бог мне дал период такой любви, дал рождение сына Никиты. Кристина – очень талантливый человек, она талантлива во всем. Вероятно, в какой-то момент я перегнул палку: я был слишком отцом, слишком другом. Всё вокруг было слишком. Мне нужно было быть более спокойным и равнодушным, что ли… Хотя, это было каким-то невозможным. Было как было.

После этого каждый из нас ощутил период популярности: стадионы, песни, поклонники. Наш разрыв рано или поздно должен был произойти, потому что не могут два лидера уживаться между собой. На сто процентов в нашем разводе виноват я, потому что не соблюдал Божественные истины.

К сожалению, всему этому научиться мужчине можно к годам сорока, максимум – к тридцати пяти. К этому моменту ты начинаешь понимать, что и как надо, где и как простить. Не нужно быть таким, какой ты есть – это все неправда. Твой любимый человек не должен тебя таким видеть. Такой, какой ты есть – это всегда ужасно. Любовь – это большая работа. Любовь живет только тогда, когда над ней работают двое», – рассказал Владимир Пресняков.