"Подольская выцарапает глаза": Пресняков проговорился о тайном ребенке

Владимир Пресняков на съемках программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» сделал сенсационное признание.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков стали гостями шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Они рассказали об истории знакомства, семейном статусе Преснякова, расставании, двух свадьбах. И, конечно, о беременности Натальи Подольской – эта новость стала одной из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса в последнее время.

«Это самое лучшее состояние женщины, когда в тебе растет жизнь», – призналась счастивая Наталья.

Борис Корчевников спросил Владимира, как он переживает состояние беременности жены.

– Что вы! Это все новое! Я познаю мультики по-новому, это очень важно. Ты снова становишься ребенком, – начал Пресняков. В этот момент супруга стала пристально смотреть на него, и певец тут же исправился. – Я сейчас имею в виду Тему, нашего… среднего сыночка.

Эта недосказанность стала поводом для новой волны слухов о том, что Подольская уже родила. 13 октября Пресняков выложил в Instagram снимок заставки телефона с фото счастливых Натальи и сына Артемия, на котором было указано время 13.13 и дата 13 октября. Подписчики решили, что это дата рождения малыша. Наталье даже пришлось опровергать слухи и уверять, что до радостного события еще есть время.

«Подольская теперь Преснякову все глаза выцарапает», – высказались подписчики, заметив, что Наталья была не слишком рада излишней «болтливости» мужа.

Кроме того, в ходе программы «Судьба человека» Наталья рассказала, как при первой встрече у нее в голове промелькнула мысль о том, что Пресняков – ее будущий муж, как она страдала, не ела и не пила после принятия решения расстаться с женатым на том момент Владимиром. Как сама же позвонила поздравить его с Рождеством и предложила восстановить отношения. В общем, Наталья является движущим фактором в паре, а спокойный и интеллигентный Пресняков потакает, прощает, со всем соглашается и, по его же словам, позволяет вить из него веревки.