Подольская, снявшись с огромным пузом, впервые подтвердила беременность. Фото

Поклонники Натальи Подольской могут выдыхать — актриса опубликовала в Instagram снимок с внушительным животом, подписав его: «Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много».

А это значит, что опасный первый триместр прошел, угрозы прерывания нет. И что теперь все поклонники будут любоваться «растущей» Наташей и гадать на кофейной гуще: кто внутри – мальчик или девочка. Удивительно, но в ветке обсуждения этого фото форума провидцев не нашлось.

Видимо все так рады подтверждению слухов о второй беременности Подольской, что ограничились поздравлениями и пожеланиями легких родов. Кстати, среди поздравляющих много звездных друзей Натальи. В комментариях уже отметились Леонид Агутин, Мария Кожевникова, Дарья Мороз, Юлиана Караулова, Аленксандр Рева, певица Слава, Айова, Инна Маликова и даже новоиспеченная невеста и свежеуволенный редактор Hello Светлана Бондарчук.

Напомним, что интрига вокруг беременности Натальи Подольской висит с начала лета. Телеграм-каналы даже опрашивали продавцов магазинов, расположенных недалеко от дома Пресняковых, чтобы выяснить наличие живота у певицы. Однако достоверной информации о беременности Натальи до этого дня не было. А теперь есть!