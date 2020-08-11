Аист летит к Пресняковым: Подольская исчезла из Сети после слухов о беременности

Уже неделю жена Владимира Преснякова-младшего не радует фанатов новыми постами и stories в Instagram. Для аккаунта-миллионника, а Подольскую читают 1,3 млн фолловеров, это серьезные риски потери интереса читателя. Тем более что Наталья активно рекламирует товары и услуги, поэтому соцсети для нее – площадка в том числе и для заработка.

Конечно, читателям хочется верить, что главная причина конспирации – вторая беременность. И последние события косвенно подтверждают эту версию. Некоторое время назад Наталья выложила пост с подписью «Загадаю желание и никому не скажу», под которым фанаты тут же стали предполагать, что загадала певица дочку.

Возможно, тишина связана и с политической ситуацией в Белоруссии, которую Наталья, будучи уроженкой Могилева, не хочет комментировать. Муж певицы Владимир Пресняков был одним из предположительных участников планировавшегося бесплатного концерта в Гродно. Как только об этом стало известно, Подольскую закидали сообщениями с призывами отказаться от выступления.

При этом сестра Натальи Юлианна активно комментирует ситуацию в Белоруссии. Кстати, сегодня у нее как раз большой праздник: пятилетие дочек-двойняшек. Конечно, поклонникам Подольской хочется увидеть поздравление сестры, ведь Наталья и Юлианна тоже являются двойняшками.

Напомним, что появления на свет своего первенца Артемия Подольская ждала более 7 лет. И когда чудо случилось, Наталья и Владимир активно скрывали эту новость. Вполне возможно, что со второй беременностью они не изменят традициям.

Тенденция скрывать беременность наметилась у звезд давно. Еще Ксения Собчак задала моду до последнего выбирать правильные ракурсы и скрывать интересное положение. Зато теперь так расслабилась, что беременность ей приписывают пару раз в месяц после каждого плотного ужина.

В настоящее время фолловеры активно гадают, беременна ли бывшая солистка группы А-Студио Кети Топурия. А актриса Александра Бортич вообще родила, не афишируя ничего в социальных сетях, и в данный момент принимает поздравления от телеграм-каналов.