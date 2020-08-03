Наталью Подольскую и Владимира Преснякова поздравляют со второй беременностью

38-летняя Наталья Подольская и 52-летний Владимир Пресняков станут родителями во второй раз. По крайней мере об этом ходят слухи в окружении артистов. Наталья Подольская перестала демонстрировать отличную фигуру в Instagram, хотя раньше делала это регулярно, и аккуратно прикрывает живот. Telegram-канал «Только никому» показал переписку, предположительно, с сотрудником аптеки, находящейся недалеко от дома Преснякова и Подольской, который сообщает о том, что у Натальи довольно большой живот.

«Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не делятся с поклонниками, вполне нормально, дайте им время», – рассказали «Стархиту» друзья семьи.

Пара слухи не комментирует и не опровергает, за долгие годы они уже привыкли и к постоянным подозрениям со стороны поклонников, и к бестактным вопросам. В общем, научились держать оборону. Сама Наталья раньше оправдывалась, что с ней злую шутку играет конституция, из-за субтильности даже плотный обед может стать поводом для появления живота. Сегодня певица выложила сторис, в котором она сначала снимает свое лицо снизу, и на нем виден второй подбородок и щеки, а затем сверху, и лицо вновь выглядит худым.

«Видео о том, насколько все зависит от ракурса», – объясняет Подольская, явно намекая на слухи.

Но даже если они являются правдой, понять пару можно. И первая беременность далась Наталье и Владимиру нелегко, они долго не могли стать родителями. Появление сына Артема, который недавно отметил 5-летний юбилей, стало большой радостью для поклонников артистов. Поэтому понятно, что срабатывают и суеверия, и внутренние страхи.

Многие звезды периодически попадают под подозрение и получают поздравления с несуществующей беременностью. Совсем недавно Ксения Собчак выложила фото с неудачным ракурсом. «148 ложная беременность Ксении Собчак», – ехидничали тогда Telegram-каналы. Кроме того, ранее очень внимательные поклонники усмотрели чрезмерный фотошоп на животе Кэти Топурии, которая собирается пойти под венец.