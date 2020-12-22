Глава ОП РФ в Башкирии снял пародию на Моргенштерна и подвергся критике

В Башкирии руководитель местной Общественной палаты Ростислав Мурзагулов снял пародию на клип певца Моргенштерна. Трек «Я как Моргенштерн» рассказывает историю политика, который увлекается откатами и взятками.

«Понятно, что щас набегут хейтеры и скажут, что я придурок. Но тут есть два плюса. Первый — зато я этого не скрываю. Ну и второй — должен же быть хотя бы один придурок на каждый белый дом?» — пояснял Мурзагулов в своем Facebook.

Как пишет портал ProUfu, политтехнолога Мурзагулова раскритиковала депутат Госсобрания РБ, паралимпийская чемпионка Оксана Савченко, Она пожелала политику скорее выйти из команды главы правительства субъекта и продолжить карьеру в шоу-бизнесе.

«Это позор внутреннему политическому строю и большое грязное пятно в команде главы», — написала Савченок в Instagram.

При этом сам Мурзагулов настаивает, что клип был снят без бюджета, все снималось на смартфон. И воспринимать его следовало бы с иронией.

К снятию ролика политтехнолога подтолкнул выпуск интервью Моргенштерна Юрию Дудю. Журналист спросил у музыканта, как завязалась их дружба. Моргенштерн подтвердил, что политик помог ему с тем, чтобы способствовать лечению его деда от онкологии.

Ранее петербургская прокуратура потребовала запретить песню рэпера Моргенштерна «Я съел деда».