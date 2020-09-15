Моргенштерн: Я – женщина с большим пенисом!

Модный певец признался, что перестал заниматься случайным сексом и впал в депрессию.

Самых стильных знаменитостей Оксана Федорова на днях награждала в рамках своей премии Topical Style Awards. Знаменитости шли за наградами дружными рядами. Но всех переплюнул модный певец Моргенштерн. Парень переоделся в женщину и рассказал о своих интимных секретах.

Моргенштерн – один из самых популярных исполнителей нынешнего года. Его хиты «Кадиллак» и «Зеленоглазые деффки» не оставили равнодушной даже Яну Рудковскую. Та заявила, что ее дети обожают песни Моргенштерна. Сам певец любит эпатировать публику. Вот и на сей раз вышел за наградой в бархатном женском платье в пол, с меховой накидкой на плечах и в широкополой шляпе. Его образ дополнила симпатичная дамская сумочка.

– Я женщина, и у меня большой пенис, – не моргнув глазом заявил певец. Присутствующие от таких откровений потеряли дар речи. А сам Моргенштерн признался, что, несмотря на внушительное мужское достоинство, сейчас настроение у него совсем не радостное.

– Последние два месяца я пробыл в депрессии, – заявил Моргенштерн. – Потому что я стал самым прослушиваемым, обсуждаемым и популярным артистом года. Очевидно, и лучшим шоуменом 2020 года. Я сидел и думал: «А что дальше?» Это ужасное чувство, когда ты лучший, когда ты достиг всего и, кажется, уже нет цели. Я никому из вас искренне не желаю испытать это. Спасибо, что разглядели во мне еще и женщину года. Этот перформанс я затеял, чтобы сказать людям и обществу: неважно, какого я пола, какую одежду ношу и в какой цвет крашу ногти. Важно лишь то, что я – человек. Я оделся в женщину, потому что люблю веселиться.

Анна Семенович, увидев певца в таком образе, не могла скрыть своего восхищения.

– Какая у нас очаровательная дама! – заявила Анна.

В этот вечер светские дамы не давали Моргенштерну прохода. Казалось, любая готова растаять в его объятиях. Впрочем, артист признался: в сексуальных связях он стал в последнее время разборчив.

– Я раньше этим грешил, а сейчас стал чуть умнее, – заявил певец. – Но внебрачных детей у меня нет. Если какая-то девушка придет и скажет, что родила от меня, даже не знаю, как отреагирую. Если скажу, что буду хорошо спонсировать и поддерживать материально, то представляете, сколько детей у меня объявится? Пока еще с такими новостями ко мне никто не приходил.

Хотя могут. Ведь раньше Моргенштерн менял подружек как перчатки. А вот они ему ни разу не изменяли.

– Мне нужно прожить это состояние, чтобы понять, можно простить измену или нет, – говорит артист.

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– Я трачу кучу денег для того, чтобы следить за модой, – заявил артист. – Это часть моей профессии. Я бы уже самолет себе купил, если бы не тратил на шмотки. Купить самолет – это моя мечта. Но пока позволить себе не могу. Ведь я живу по принципу: «Ни в чем себе не отказывай по возможности!» Мне одна умная женщина как-то сказала фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!» Я так и делаю! Я же мудрый. Хотя, Господи, так хочется поглупеть!