"Отощал донельзя!": постаревший Леонтьев напугал зрителей (фото)

Валерий Леонтьев стал главной звездой новогоднего огонька телеканала MUSIC BOX GOLD. 71-летний артист появился на празднике в приподнятом настроении. В последнее время он редко появляется на публике и, видимо, соскучился по вниманию зрителей.

– Пандемию я провел лежа на диване, – рассказал артист. – То здесь, в Москве, то в Майами.

Зрителей в этот вечер Валерий Яковлевич удивил не столько мощным голосом, сколько своим внешним видом. За время пандемии Леонтьев сильно изменился. Теперь в нем трудно узнать прежнего «Казанову».

– Отощал донельзя! – шушукались зрители. – Постарел: на лице видны морщины. Становится дедушкой.

Сам певец признался, что своим внешним видом доволен. И с гордостью рассказал, что недавно действительно сбросил вес.

– Похудел на 8 килограммов, – заявил артист. – Но больше худеть не буду. Некрасиво будет.

Несмотря на потерю веса и внешние изменения, Леонтьев на сцене зажигает, как в старые добрые времена. Публику он заводит с полоборота. Один из подвыпивших зрителей, увидев Леонтьева, так возбудился, что выскочил на сцену и стал выплясывать вместе с певцом, а после и вовсе сел на шпагат. Распоясавшегося фаната удалось увести со сцены только с помощью охраны. Но сам Валерий Яковлевич к таким проявлениям народной любви был готов, поэтому отснял номер еще раз.

В конце выступления певцу сделали царский подарок – бесплатный уикенд в одном из роскошных отелей на берегу Волги. Правда, с кем отправится на отдых, Леонтьев не сообщил.