Валерий Леонтьев купил шикарную виллу в Майами и яхту – почти как у Абрамовича

Шикарный дом эпатажного «Казановы» расположен на берегу океана. Такой самоизоляции любой Киркоров позавидует!

71-летний Валерий Леонтьев во время карантина совершенно не делится с поклонниками новостями из своей жизни. Даже не вполне известно, где звезда в данный момент находится. На своей страничке в Instagram певец выкладывает лишь записи своих архивных выступлений и делает философские посты. Хотя рассказать Валерию Яковлевичу есть о чем.

Друг певца и его бывший директор Александр Богданович в интервью корреспонденту Sobesednik.ru пролил свет на местонахождение Леонтьева: «Казанова» сейчас в США. Оказалось, незадолго до вспышки коронавируса артист приобрел новую недвижимость в Майами и проводит карантин там.

Александр Богданович

– Сейчас Валера отдыхает и обустраивает свою новую виллу, – сообщает Sobesednik.ru 52-летний Богданович. – Наконец-то благодаря карантину у него появилось на это время. А то раньше приезжал в дом и сразу же уезжал. Я очень рад за Валеру. Когда ему еще жить?! Ему ведь уже 71 год, а он все работает и работает.

Как только было объявлено о пандемии коронавируса (но еще не было запрета на массовые мероприятия), Валера тут же отменил все свои выступления, – продолжает Александр Богданович. – Он сказал: «Не хочу, чтобы на моих выступлениях заражались!» И уехал в Майами. Планировал поездку на 14 дней, но остается там до сих пор.

Новая вилла Валерия Леонтьева расположена прямо у океана. По словам Богдановича, в доме целых шесть спален, а обстановка – роскошная.

– У Валеры есть даже свой тренажерный зал и бассейн, где он ежедневно поддерживает свое тело в тонусе, – продолжает друг артиста. – Чувствует он себя прекрасно. У него, кстати, даже своя яхта есть. Конечно, не такая шикарная, как у Абрамовича, но тоже ничего.

От вопроса, сколько Валерию Леонтьеву пришлось заплатить за свой новый дом, Александр Богданович красиво уходит:

– Думаю, вилла Валеры стоит чуть меньше, чем замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь.

Богданович не работает с Валерием Леонтьевым уже три года. По словам Александра, певец разглядел в своем директоре актерский талант и отпустил его в вольное плавание, чтобы тот развивался в кино.

– Он мне сказал: «Иди, пробуй! Народ должен тебя воспринимать как отдельную личность, а не как приложение ко мне», – делится Александр Богданович. – Я вот сейчас и пробую себя в кино. К сожалению, роли пока дают небольшие. Часто играю цыган в каких-то эпизодах, а еще снимался в фильме про Людмилу Зыкину, по сценарию покупал ее бриллианты. Сейчас в кино пробиться сложно, нужен какой-то спонсор, человек, который тебя продвигает, а у меня такого человека нет.