"У Иры выпали волосы": друг Аллегровой – о драме, вынудившей певицу носить парики

На днях интернет всколыхнуло архивное фото Ирины Аллегровой. На снимке «шальная императрица» изображена в непривычном для своих поклонников образе. На певице нет ни парика, ни яркого макияжа. В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru друг Аллегровой – певец Александр Богданович, выложивший снимок в Сеть, рассказал историю фото и впервые поведал о драме, после которой певица чуть не облысела и уже 30 лет вынуждена носить парики.

– Эта фотография была сделана в 2004 году, – признался нам 52-летний Богданович. – На нем изображена Ирина Аллегрова, я и наша подруга Маша Немец. Дело было в Майами. Мы жарили шашлыки на балконе квартиры Ирины и решили сфотографироваться. Я считаю, что Ира на снимке выглядит прекрасно!

Сегодня та квартира на берегу океана, где Аллегрова собирала друзей на барбекю, уже не находится в собственности певицы. Несколько лет назад звезда продала элитную недвижимость, так как ей стало тяжело переносить долгий перелет из России в Америку. Но по словам Александра Богдановича, 68-летняя артистка вовсе не грустит из-за своего возраста.

– Иру я знаю очень хорошо, – продолжает Александр. – Какое-то время назад у нее были проблемы с суставами ног, и я в течение нескольких месяцев делал ей массаж. Так что я ее очень хорошо знаю. Ира не стесняется своего возраста и того, что она уже бабушка. Для всех своих поклонников она продолжает быть примой и императрицей. Помогают ей в этом ее отличные данные – потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут.

В беседе в нами Богданович открыл секрет Аллегровой: он рассказал, что заставило певицу надеть парик и когда это впервые произошло.

– Первый свой парик на выступление Аллегрова надела еще в 1991 году. Ира захотела выбелить волосы, и как раз появился новый способ это сделать – какие-то таблетки, из которых можно было изготовить раствор для окраски волос. Ирина пришла к очень хорошему специалисту по волосам, у которой и до этого много раз делала прически. Но так получилось, что эта девушка передержала краску и сожгла Ирине корни. Первую неделю у Аллегровой была шикарная прическа, а потом у нее выпали почти все волосы. Вот и пришлось купить парик, чтобы в нем выступать.

По словам Богдановича, со временем проблема Аллегровой с волосами была ликвидирована. Но красивый парик по сей день – одна из главных деталей образа артистки.

– Сейчас у нее все в порядке с волосами, они у нее очень хорошо растут, так как Ира отлично питается, – уверяет друг звезды. – Аллегрова просто обожает раков, которые очень полезны, она даже меня учила их правильно есть. Но красивые парички в ее образе остались, и она их умеет хорошо обыгрывать. Ира – большая молодец!