"Песня года-2020": Леонтьева сравнили с Бабкиной, а Басков хочет целоваться без маски

«Песня года» отгремела в Москве. Для того чтобы участвовать в фестивале, артистов и членов их коллективов обязали сдать тест на коронавирус. Только после получения результатов их выпустили на сцену! За звезд можно не волноваться: они все здоровы.

Филипп Киркоров по традиции удивлял новыми нарядами. На них артист не экономит. На «Песне года» Филипп выгулял несколько ярких костюмов с пайетками и стразами, один другого краше! Филипп поделился: каждый его костюм стоит, как квартира в Москве! А как иначе, если наряды у него от Бальмана: одежду этого бренда при жизни носил сам Майкл Джексон.

Филиппа в этот вечер наградили премией. Их дуэт с возлюбленным Ольги Бузовой – рэпером и блогером-миллионником Давой – признали лучшим.

– Для меня это тридцатая «Песня года», – рассказал Филипп. – Я хорошо помню, как впервые вышел на сцену фестиваля с песней Леонида Дербенева, который вывел меня за руку. Это было тридцать лет назад. Как давно я живу! Даже не думал, что так надолго задержусь на сцене. Для тебя, Дава, сегодня хороший старт.

Дава признался: сейчас у него напряженная пора. Много съемок. Но зато в конце декабря он надеется хорошо отдохнуть.

– Мы с Олей улетаем в отпуск на Мальдивы, – поделился артист. – Новый год встретим на островах. Там же и загадаем желание под бой курантов.

Большинство знаменитостей в этот вечер удивили своей худобой. Например, Полина Гагарина. Говорят, что звезда похудела из-за переживаний по поводу развода с мужем.

– Если так и дальше пойдет, то до анорексии недалеко! – вздыхали ее фанаты.

Ирина Дубцова, которая всегда страдала из-за лишнего веса, тоже похудела едва ли не вдвое. Своим внешним видом звезда довольна. Теперь она может выходить в нарядах, подчеркивающих ее талию.

Сбросил вес и Валерий Леонтьев. «Казанова» на «Песне года» появился в красных ботинках на каблуках и в прозрачном топе. Кстати, за день до выступления Леонтьева активно критиковали. Увидев его новые фотографии, фанаты решили, что он стал точной копией Надежды Бабкиной. Впрочем, как относится к такому сравнению сам Валерий Яковлевич, осталось загадкой.

Николай Басков в этот вечер выступал вместе с нынешним фаворитом – блогером Даней Милохиным. За кулисами Николай сетовал на уходящий год, который не принес ему радости.

– Я надеюсь, что совсем скоро мы перестанем ходить в масках, а зритель вернется в концертные залы, – заявил Николай. – Наступит нормальная жизнь: мы будем пить, гулять и целоваться без масок.

Ирина Аллегрова жутко боится коронавируса, поэтому большую часть времени проводит в своем особняке в подмосковных Ватутинках. «Шальная императрица» не бездельничает: она активно занимается выпечкой хлеба. На «Песню года» звезда привезла несколько буханок свежеиспеченного хлеба, который подарила Игорю Крутому. С ним звезда и спела дуэтом. Правда, зрители «императрицу» на сцене так и не увидели. Аллегрова попросила, чтобы ее номер сняли до того, как зрители войдут в зал. Мало ли что: певица находится в группе риска. В январе ей исполнится 69 лет!

С выбором костюма Аллегрова не заморачивалась. «Императрица» появилась в тигровом платье, которое впервые выгуляла еще несколько лет назад на записи «Новогоднего огонька». Но всем известно: в последнее время Ирина носит вещи по десять лет!