Проклятье шоу "Голос": разводы Гагариной, Пелагеи, Лорак. Кто следующий?

Внимательные зрители заметили странную особенность: семьи всех женщин, оказавшихся в кресле наставниц шоу «Голос», распались. Первой стала 33-летняя Пелагея, которая была наставницей в популярном шоу на протяжении нескольких лет, начиная с 2012 года. Затем певица сделала небольшой перерыв в работе в связи с рождением ребенка и снова вышла на съемки. В 2019 году она объявила о том, что разводится с мужем-хоккеистом Иваном Телесным.

В этом же году распалась семья еще одной наставницы «Голоса» Ани Лорак, которая принимала участие в седьмом сезоне проекта. В прессе появилась информация, что пока певица проводит дни напролет на работе, ее благоверный Мурат Налчаджиоглу развлекается на стороне.

На всю страну разлетелась выдержка из судебного решения о расторжения брака: «Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьёй около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно».

В этом году в разряд разведенок отправится очередная наставница «Голоса» Полина Гагарина. 33-летняя певица работала с молодыми исполнителями на программе в 4-м и 5-м сезонах и теперь тоже расстается с мужем – фотографом Дмитрием Исхаковым.

Возможно, все это – просто совпадения и никакого «проклятья» шоу «Голос» не существует. Однако поклонники телепроекта считают иначе: все женщины, принимавшие участие в популярной программе, расстались с мужьями после того, как посидели в кресле наставниц.

Кстати, с разводом это шоу связано и у Сергея Шнурова. В 2018 году певец пришел на проекта сразу после расставания с супругой Матильдой.