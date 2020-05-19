Варнава могла подбить Полину Гагарину на развод с мужем

Светские сплетники вторую неделю обсуждают расставание 33-летней Полины Гагариной и 42-летнего Дмитрия Исхакова. Поговаривают, пара не живет вместе с января этого года, однако сохраняет хорошие отношения и до сих пор проводит выходные вместе в загородном доме.

Слухи о размолвке в звездном семействе появились после того, как Полина перестала носить обручальное кольцо, уволила Дмитрия с поста своего директора и перестала делиться совместными снимками.

Последнее фото Гагариной с мужем появилось в ее Инстаграм-аккаунте в октябре 2019 года. Тогда Полина хвасталась романтической прогулкой с любимым «Диманом» и сетовала на то, что такое случается у них нечасто. За это время в жизни Полины случилось множество интересных событий: она провела музыкальный марафон, поработала на ТВ, приняла участие в огромном количестве телешоу и мероприятий, дала десятки концертов... А в жизни Дмитрия Исакова, судя по его аккаунту в Инстаграм, была только фотография и игра в теннис.

Исхаков трогательно поздравил супругу в ее день рождения 27 марта, признавшись ей в любви, и месяц назад поделился семейным снимком, намекая на то, как счастливы они были когда-то.

Поклонники предположили, что размолвка произошла по причине того, что за шесть лет в браке Дмитрий так и не смог стать успешным бизнесменом и жил в основном за счет проектов супруги.

Тут прослеживается четкая параллель с недавним разводом подруги певицы – Екатерины Варнавы. Ее муж работал танцором в коллективе Гагариной и тоже зарабатывал гораздо меньше жены. Во время вечеринки в декабре прошлого года Варнава, обнимая Гагарину, вслух высказала претензию: мол, зарплата ее супруга настолько маленькая, что даже на обручальное кольцо не хватает. И попросила платить ему больше. Тогда все пропустили эту невинную шутку мимо ушей, но именно она, судя по всему, и заставила обеих женщин задуматься о том, насколько их партнеры соответствуют им. И Гагарина, и Варнава – самодостаточные обеспеченные звезды, а их супруги всегда находились в их тени.

Словом, вечеринка оказалась пророческой. Новый год обе женщины встретили с мыслью о свободе и новой интересной жизнью.