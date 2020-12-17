"Черная смородина – лучшее средство!": Повалий рассказала о борьбе с коронавирусом

Певица Таисия Повалий поделилась с читателями Sobesednik.ru рецептами, которые помогают ей не заболеть.

Во всем мире, в том числе на Украине, свирепствует коронавирус. Певица Таисия Повалий об этом прекрасно знает. И у нее есть несколько годами проверенных способов, которые помогают ей всегда оставаться здоровой и бодрой.

– Каждое утро я начинаю со стакана теплой воды со свежим соком одного лимона, - говорит певица. – Во-первых, так запускается организм, во-вторых, это источник витамина С, который зимой особенно важен.

Не переводится у народной артистки Украины и черная смородина – натуральное иммуномодулирующее средство, эффективно подавляющее вредоносные бактерии и вирусы. По количеству витамина С эта ягода входит в число главных растительных витаминных источников.

– Мы замораживаем ее в контейнерах и всю зиму потом делаем смузи в блендере, варим компоты, – пояснила певица. – Очень вкусно, быстро и эффектно.

На столе у Таисии Повалий всегда есть чеснок. В нем, как известно, содержится рекордное количество минерала – германия, который стимулирует иммунитет и является мощным антиоксидантом.

– И я, и моя мамочка часто готовим настоящий украинский борщ. А какой борщ без пампушек с чесноком?! – улыбается Тая.

Ну а чай артистка предпочитает с имбирем, который укрепляет иммунную систему, что чрезвычайно важно именно сегодня, когда каждый из нас может в любой момент встретиться с коронавирусной инфекцией.

– Половину чайной ложки крупно натертого имбиря необходимо залить литром горячей кипяченой воды, добавить мед. А пить такой чай можно теплым или холодным, – поделилась рецептом звезда.