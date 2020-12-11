"Он уникален": Новый состав группы "ВИА ГРА" назвал Константина Меладзе мастером

Участницы нового состава группы «ВИА ГРА», представленного в ноябре Константином Меладзе, считают продюсера гением.

«Костя – гениальный музыкант, и этим все сказано. Но это не главная его черта. Прежде всего он прекрасный человек», – рассказала в интервью NEWS.ru солистка группы Ульяна Синецкая. Певица добавила, что ей и другим девушкам, задействованным в коллективе, «повезло быть рядом с таким большим мастером».

Другая участница группы Ксения Попова согласилась с Синецкой, отметив, что сочиненные Константином Меладзе песни знает каждый. «Разве есть сомнения, что он уникален?» – подчеркнула артистка.

Напомним, продюсер Константин Меладзе представил новых участниц группы «ВИА ГРА» около месяца назад. Всего за два десятка лет в коллективе успели поработать 13 девушек.