Опять блат? "Внучка" Меладзе вошла в новый состав "ВИА Гры" (фото)

Продюсер Константин Меладзе представил новых участниц популярной группы.

За 20 лет существования группы «ВИА Гра» в ней успели поработать 13 девушек. Многие из них стали успешными сольными певицами. Но больше всего повезло Вере Брежневой, которая является женой Константина Меладзе.

– Для женской группы 20 лет – это очень много, – сказал 57-летний Меладзе, который накануне пришел в шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант», чтобы представить новый состав «ВИА Гры». – Я думаю, что секрет долголетия в том, что я постоянно меняю составы. Этот момент, когда в группу приходят новые люди – это самый интересный, самый драйвовый период, где я подпитываюсь какими-то новыми идеями. И вот эти новые люди, новые голоса, новые характеры, они, собственно говоря, как-то будоражат мое воображение и стимулируют написание новых песен. Если состав не меняется долго, то я начинаю скисать, появляются большие паузы между песнями. Я думаю, что вряд ли мог бы продюсировать одних и тех же артисток 20 лет, разве что они не мои родственники (смеется. – Прим. Sobesednik.ru).

Продюсер рассказал, что в новый состав своей знаменитой группы он отобрал хорошо поющих девушек. Но отметил, что самое главное в артисте – все же не сильный голос, а харизма.

– Научить петь можно кого угодно. Я пробовал, и у меня это получалось, – с иронией произнес Константин.

Новыми участницами «ВИА Гры» стали: Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. Представляя девушек, Константин отметил, что Ульяна и Ксения уже знакомы зрителю по участию в некоторых талант-шоу. А Софию он впервые увидел на детском песенной конкурсе 10 лет назад. На тот момент девочке было всего девять лет.

Ульяна Синецкая

Ксения Попова

– София – единственная за все времена артистка, которая годится мне во внучки, я подсчитал, – отметил основатель «ВИА Гры», рассказывая о новой, 19-летней участнице группы.

София Тарасова

В целом продюсер подчеркнул, что в его коллективе сейчас царит абсолютная идиллия, и все девушки являются большими профессионалами.

– Сейчас у меня просто фантастический набор не просто певиц, а музыкантов, с которыми мы вместе создаем музыку, и я получаю совершенно огромное удовольствие. И музыка получается несколько иной, – поделился Меладзе.