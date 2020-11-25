"Они говорили, что уничтожат Сережу!": Экс-любовница Тарзана рассказала о его шантажистках

Двух женщин, которые шантажировали Тарзана, вымогая у него два миллиона рублей, сегодня задержала полиция. Аферистками оказались жительницы Краснодарского края – 49-летняя Антонина Саввидис и ее 21-летняя подельница Екатерина Колисниченко. О произошедшем высказалась экс-любовница Тарзана Анастасия Шульженко.

Напомним, что Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан и муж Наташи Королевой, обратился в полицию с заявлением. Артист утверждал, что две неизвестные ему дамы терроризируют его по телефону, вымогая у него два миллиона рублей. В противном случае женщины грозились опубликовать в интернете видео интимного характера с его участием. Но плану вымогательниц не суждено было сбыться. Их взяли с поличным в одном из московских ресторанов, куда они приехали «за деньгами». Скандально известная актриса Анастасия Шульженко, которая уже успела опорочить репутацию Тарзана на телевидении, рассказав об интимной связи с ним, утверждает, что с этими женщинами она была знакома до их задержания.

– Они очень долго пытались со мной встретиться – написывали мне, названивали, – говорит экс-любовница Глушко на своей странице в Instagram. – Все-таки они выпросили встречу, я с ними увиделась и с точностью могу вам сказать, что это люди, которые представляют собой угрозу. Угрозу для Сережи и общества, скорее всего, в целом. Они говорят совершенно страшные вещи – и то, что уничтожат Сережу, и говорят некие факты, которые я не хочу озвучивать. Они ошеломляющие, скажем так.

Вместе с тем Шульженко просит общественность не приписывать ей этих аферисток в подруги, так как она, в отличие от этих женщин, не желает Тарзану зла.

– Я не хочу, чтобы эту ситуацию связывали со мной, – продолжает Анастасия. – В этой ситуации я совершенно полностью на стороне Сережи. Чем необходимо, я всегда помогу. Мне очень печально, что мое откровение вызвало череду вот этих вот сумасшедших людей.