У Тарзана просят 2 млн через WhatsApp за непубликацию компромата о нем

Полиция начала проверку по факту вымогательств денежных средств у шоумена Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно заявлению Тарзана, человек с неизвестного номера требует от артиста 2 миллиона рублей в обмен на нераспространение в СМИ некоторых сведений о нем.

Ранее СМИ писали, что у футболиста Артема Дзюбы перед тем как слить в Сеть его интимное видео, вымогали пять миллионов долларов. Сообщалось, что спортсмен попытался неофициально выяснить, кто стоит за скандалом через знакомых в ФСБ.