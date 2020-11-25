"Джигарханян натерпелся от грязной лжи!": Сафронов призвал не порочить друга после смерти

Желание Алены Кравец родить ребенка от покойного Армена Джигарханяна активно обсуждают в шоу-бизнесе. Девушка заявила, что Армен Борисович сдавал свой биоматериал на хранение в банк спермы во время совместной жизни с Виталиной Цымбалюк-Романовской, от которой хотел ребенка. Близкий друг Джигарханяна, знаменитый художник Никас Сафронов в ужасе от этой информации.

– Я не думаю, что Кравец говорит правду, – считает Никас. – Даже если предположить, что Армен Борисович на самом деле посещал клинику репродуктивной медицины несколько лет назад, Кравец не может этого знать. Сдача биоматериала – это не та тема, о которой рассказывают посторонним людям. Насколько мне известно, Кравец не имела дружеских отношений с Джигарханяном и вряд ли близко общается с Виталиной, чтобы обладать такой информацией. Скорее всего, она это выдумывает исключительно для того, чтобы попиариться на имени великого артиста. Жаль только, что Кравец заставляет говорить о себе столь недостойным и дешевым способом.

Алена Кравец // Фото: личный архив

Никто не отменял законы Российской Федерации, – продолжает Никас. – По нашим законам никто не может воспользоваться спермой человека без его согласия. Поскольку Армена Борисовича уже нет в живых, такого разрешения он дать не может. Как я слышал, согласие на использование биоматериала по усмотрению клиники репродуктивной медицины или банка спермы дают лишь доноры спермы, но Джигарханян таковым не являлся. Во-первых, ему это было не нужно. А, во-вторых, он не подходил по возрасту… Хотя после этого скандального заявления Кравец я не удивлюсь, если она вскоре действительно от кого-то забеременеет, а потом объявит, что воспользовалась семенной жидкостью Джигарханяна.

Я призываю ее прекратить порочить светлое имя Армена Борисовича. Он и так натерпелся от сотен скандальных ток-шоу, которые «копались в грязном белье» его отношений с Виталиной. В этих программах было огромное количество лжи и нарочитого гротескного преувеличения, они принесли одну только боль Джигарханяну. Очень хочется, чтобы его хотя бы после кончины, наконец, оставили в покое и не тревожили добрую память о великом актере.