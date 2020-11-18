Гоген Солнцев жестко избил жену-пенсионерку на глазах любовника и полиции (видео)

Последние новости привели в бешенство Гогена Солнцева: мужчина заподозрил свою супругу Екатерину Терешкович в измене.

Нешуточные страсти кипят в семье Гогена Солнцева. В распоряжении Sobesednik.ru оказалось видео, на котором эпатажный шоумен избивает свою супругу-пенсионерку Екатерину Терешкович. Гоген считает, что Катя наставляет ему рога. О скандале, который вновь произошел в семье Солнцева (ведь драки между супругами случались и раньше, но не такие жесткие), – в эксклюзивном материале Sobesednik.ru.

Тревогу Гоген Солнцев поднял два дня назад, когда его пожилая супруга не пришла домой ночевать. Шоумен не сразу понял, где находится Екатерина. Но вскоре выяснил: все время она проводит у своего нового друга-психотерапевта Артема Бесова.

– Мама три дня не ночевала дома, – вздыхает дочь Екатерины Полина. – Мы узнали, что она находится у Бесова, и сразу поехали туда. По дороге увидели сотрудников полиции и попросили их подняться с нами в квартиру.

Недавно Екатерина Терешкович отпраздновала юбилей // фото: Instagram

Катя оказалась именно там. В то время, когда Гоген, Полина и сотрудники полиции зашли в квартиру, Терешкович с Бесовым проводили какой-то сеанс.

Солнцев резкими, решительными движениями тут же разрушил «алтарь» Бесова. Увидев, что творит шоумен, его пожилая супруга стала кричать и кинулась на него с кулаками.

Гоген в считанные секунды подлетел к Терешкович. Пенсионерка упала на пол: сотрудникам полиции пришлось приложить немало усилий, чтобы разнять дерущуюся парочку.

Гоген Солнцев только силой смог вернуть жену домой // фото: Instagram

– Мы очень переживаем за маму, потому что уверены: она оказалась в секте, – плачет Полина. – Этот Бесов – страшный человек. Несколько лет назад он довел свою жену Илону Новоселову из «Битвы экстрасенсов» (знаменитая ясновидящая погибла при загадочных обстоятельствах 3 года назад. – Прим. Sobesednik.ru). А теперь принялся за маму. Несколько месяцев назад он, как вы помните, уже давал ей упражнение на преодоление страхов, когда она едва не свела счеты с жизнью.

Мама зомбирована этим Артемом! – в отчаянии кричит дочь Терешкович.

Полина не исключает, что Екатерина Терешкович спит с Бесовым. Об интимной связи между ними активно говорят в окружении психотерапевта.

– Я очень боюсь за маму! – восклицает в слезах Полина. – Она находится в страшной опасности. Но что делать и как ее вытаскивать, мы с Гогеном ума не приложим.